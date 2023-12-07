Özel ders platformu Preply açıkladı: Emekliler için en ideal ülke Slovakya

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:29

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:29

Küresel çapta artan yaşam maliyetleri, insan hayatında önemli bir geçişi temsil eden emeklilik kavramını da etkiledi. Türkiye’de çalışmayanların ardından çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verildiği bu dönemde, online yabancı dil öğrenme platformu Preply tarafından yapılan değerlendirme, dünya çapında maliyet artışları ve ekonomik dalgalanmaların emeklilerin çalışma hayatına geri dönmesini etkileyen sebepler arasında yer aldığını gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Emeklilik, ülke politikalarıyla, sağlık sistemlerinin durumuyla, ekonomiyle ve ülkelerin emekliliğe bakışıyla doğrudan ilişkili bir konu. Preply olarak emeklilik kavramının nasıl değerlendirildiğini öğrenmek için dünya çapında emeklilik sistemlerini, emeklilerin işe dönme olasılıklarını ve emekliliğe olumlu ve olumsuz bakan ülkeleri araştırdık" dedi.

Emeklilik için en ideal ekonomi Slovakya’da

Online özel ders öğretmenleriyle yabancı dil öğrenmeyi mümkün kılan platform Preply tarafından 45 ülkenin incelenmesiyle gerçekleştirilen araştırma, Slovakya'nın emeklilik için en ideal ekonomiye sahip ülke olduğunu ortaya koydu. 5,4 milyon nüfusuyla dünyanın en düşük yaşam maliyetlerine sahip dördüncü ülkesi konumundaki Slovakya, emeklilerin ek bir işte çalışmadan da yaşamlarını devam ettirebildikleri ülkelerin başında geldi. Slovakya’yı sanayileşmiş ülkelerdeki en ucuz yaşam maliyetlerinden bazılarını sunan Romanya, Brunei ve Hırvatistan izledi.

Refah kavramını belirleyen nüfus, gayrisafi yurt içi hasıla, ekonomik istikrar, sağlık hizmetlerine erişim, yaşam maliyetleri gibi pek çok değişken olduğunu dile getiren Mustafa Ali Sivişoğlu, “Ekonomilerin büyüklüğünden ziyade, düşük yaşam maliyetleri, emeklilik sonrası yaşam için daha uygun bir ortam oluşturuyor. Ayrıca emeklilere sunulan fırsatlar da ülkelerin emekliliğe yaklaşımlarını belirliyor. Örneğin emekli maaşı ve sağlık hizmetlerindeki zorluklar sebebiyle emeklilik için uygun olmayan ülkeler arasında Polonya öne çıkıyor” diye konuştu.

Polonya, İtalya ve İrlanda’da emekliler işe geri dönüyor

Araştırmaya göre emeklilerin çalışma hayatına geri dönme olasılığının en yüksek olduğu ilk üç ülke ise Polonya, İtalya ve İrlanda oldu. Emeklilik yaşı 67 ve ortalama yaşam beklentisi 84 olan İtalya’daki bu koşulların, istikrarlı sayılabilecek bir ekonomiye rağmen ülkede emekliliği zorlaştıran etmenler arasında yer aldığı belirtildi.

Küresel salgının başlangıcından bu yana işgücü literatürüne Büyük İstifa, Büyük İşe Alım, Büyük Ofise Dönüş gibi pek çok yeni başlık girdiğini dile getiren Mustafa Ali Sivişoğlu, “Dünya Ekonomik Forumu’nun da gündeme getirdiği bu kavramlardan biri de, Great Unretirement yani ‘Büyük Emekli Olamama’ oldu. 50 yaş üstü çalışanların, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde emeklilikten sonra yeniden çalışma hayatını tanımlayan bu kavramın arkasındaki en büyük sebep ise artan yaşam maliyetleri ve dalgalı piyasa koşulları. Öte yandan, tıpkı İtalya’daki gibi daha sistemsel problemler de emeklilik çağındaki kişilerin çalışma hayatına geri dönmesine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Preply, Türkiye'den emeklileri, Türkçe eğitmeni olmaya davet ediyor

Bazı kişilerin yasal olarak emekli olsalar dahi aktif ve verimli bir yaşam için çalışmayı sürdürme eğiliminde olduğunu dile getiren Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bu durum, ek gelir elde etmenin küresel koşullar gereği bir mecburiyete dönüşmesiyle birleşince, emeklilerin; emeklilik öncesi kariyerlerini danışmanlık ve eğitmenlik gibi yollarla sürdürmeyi tercih etmesini de beraberinde getirebiliyor. Türkiye özelinde özellikle emekliler bizim aracılığımız ile Türkçe özel ders verebiliyor. Kullanıcı verilerimize göre yabancılara Türkçe eğitimi talep görüyor. Bilgi ve birikimlerini paylaşmak ve dünyanın dört bir yanından öğrenciye online Türkçe kursu vermek isteyen emekliler, Preply ile zaman planlarını kendileri belirledikleri bir düzende, bir yandan emekliliğin tadını çıkarırken, bir yandan da gelir elde edebiliyor. Online yabancı dil öğrenme platformu Preply olarak, mesleki gelişim seminerleriyle eğitmenlerin gelişimini de destekliyoruz.”