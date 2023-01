Özel eğitim öğrencilerini ‘sıraya’ koydular: Hakları askıya alındı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 06:24

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların kontenjanının dolu olması durumunda özel eğitime ihtiyacı olan çocukların “aday öğrenci” olarak kaydedilmesi, öğrenci sayısı azaldıkça kayıtlarının sırayla yapılması kararı aldı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin anayasada güvence altında olan eğitim hakkı resmen askıya alındı. Veliler ve öğrenciler çaresizliğe itildi” tepkisini gösterdi.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, 4 Ocak’ta yaptığı toplantıda, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Buna göre, okula ve kurumlara ilçe özel eğitim hizmetleri tarafından yönlendirilen öğrenciler, okul ya da kurumun kontenjanının dolu olması durumunda açılacak “kayıt defteri”ne “aday öğrenci” olarak kaydedilecek. Devamsız ya da mezun öğrenci bulunması durumunda bu “aday öğrencilerin” kayıtları, sırayla gerçekleştirilecek.

"ÇARESİZLİĞE İTİLİYORLAR"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “sırayla kayıt” sistemine tepki gösterdi. “Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin anayasada güvence altında olan eğitim hakkı resmen askıya alındı” diyen Özbay, “Veliler ve öğrenciler çaresizliğe itilmiştir. Yapılması gereken, ihtiyaç olduğu anda sınıf açmaktır. Hiçbir öğrenci ihtiyaç duyduğu eğitimden mahrum bırakılmamalı. Bu keyfi kararla, sosyal devlet ilkesi de hiçe sayıldı” ifadelerini kullandı. Bakanlığın, özel eğitim öğrencilerine karşı “çarpık bakış açısına sahip olduğunu” söyleyen Özbay, “Çağdaş ülkeler eğitimde dezavantajlı gruplara her yıl daha da özenle eğilirken, Türkiye’de bu çocuklarımızın her gün biraz daha görmezden gelinmesi kabul edilemez. Diğer öğrencilere göre ulaşımı daha çileli, öğrenme süreci daha çetrefilli olan bu öğrencilere çağdaş eğitim doktrinleriyle yaklaşmak yerine, onları eğitimden her gün biraz daha uzaklaştırmak kabul edilemez. Ne yazık ki Türkiye’de özel eğitim kurumları bir kördüğüm haline geldi” dedi.

"BÜTÇE ÖZELE AKTARILIYOR"

Özbay, özel eğitime muhtaç çocukların özel okullardaki eğitime mecbur bırakıldığına işaret ederek, “Bu çocuklara okul açmak, öğretmen atamak yerine bütçenin şahıslara ait özel eğitim kurumlarına aktarılması, bu alanda verilen eğitimin kalitesini ve homojenliğini yok etti, denetimsiz bıraktı. ‘Eğitimde feda edilecek fert yoktur’ diyen bir Başöğretmen’in kurduğu bu ülkede, çocuklarımızın bir bölümünü sınıfsal, bedensel ve ruhsal farklılıklarına göre feda etmek, kimsenin haddine değildir” diye konuştu.