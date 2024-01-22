Özel okul öğretmenine tatil yok
Öğrenciler için ara tatil tüm kademelerdeki okullarda başladı. Ancak 1.5 milyonu aşkın öğrencinin eğitim gördüğü özel okullarda çalışan öğretmenler, ara tatil haklarından faydalanamıyor. Özel okullarda ara tatilde yönetmeliğe aykırı bir şekilde kurs programları düzenleniyor, öğretmenler de derse çağrılıyor. Öğretmenlere tatilde yaptıkları ek mesai karşılığında herhangi bir ödeme yapılmıyor.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Rabia Atbaş özel okulların ticarethane mantığıyla hareket ettiğini ifade ederek “Sendika olarak bu kurumlara uyarılar gönderdik, aramalar yaptık. Bu yanlıştan dönenler de oldu, devam edenler de. Bunlar hakkında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine şikâyet dilekçelerimizi ilettik. Kendilerini yarı yıl tatilinde bu kurumlara gereken denetimi yapmaya ve bu haksızlığı önlemeye, birincil sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi.
Türkiye’nin çeşitli illerinden öğretmenlerin katılımıyla Ankara’da bir eylem gerçekleştireceklerini belirten Atbaş, “Taban maaşın kamudaki öğretmenlerle eşit haklara, ücretlere sahip olmak olduğunu tüm kamuoyuna ifade etmek için 29 Ocak’ta Ankara’da olacağız. Özel sektör öğretmenlerine destek olmak isteyen eğitimin tüm paydaşlarını ve dayanışmacı tüm STK’leri bekliyoruz. Mücadele dersini öğretmenler verecek” ifadelerini kullandı.
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