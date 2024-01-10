Özel okul fiyatlarına dev zam!
Yeni dönemde özel okul fiyatları velilerin cebini yakacak. Özel okullarda yeni dönemde yüzde 60 zam beklenirken ancak bunun iki katı fiyat uygulayan okullar da var.
Özel okullarda zam tartışması sürüyor.
Erken kayıt dönemi başlarken çoğu özel okul 2024-2025 eğitim dönemi için fiyatlarını açıkladı.
YÜZDE 100 ZAM İSTENİYOR
Henüz resmi bir oran gelmedi ancak hesaplamalar, yeni öğretim dönemi için zam oranının yüzde 60 olacağı yönünde. Ancak bunun iki katı fiyat uygulayan okullar da var.
NTV'nin haberine göre, özel okul temsilcileri ise yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde.
Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde yüz olması gerektiğini belirtiyor.
VELİLER DENETLEME TALEP EDİYOR
Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor.
Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.
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