Özel okul fiyatlarına dev zam!

Yeni dönemde özel okul fiyatları velilerin cebini yakacak. Özel okullarda yeni dönemde yüzde 60 zam beklenirken ancak bunun iki katı fiyat uygulayan okullar da var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:46
Özel okul fiyatlarına dev zam!
Abone Ol google-news

Özel okullarda zam tartışması sürüyor.

Erken kayıt dönemi başlarken çoğu özel okul 2024-2025 eğitim dönemi için fiyatlarını açıkladı. 

YÜZDE 100 ZAM İSTENİYOR

Henüz resmi bir oran gelmedi ancak hesaplamalar, yeni öğretim dönemi için zam oranının yüzde 60 olacağı yönünde. Ancak bunun iki katı fiyat uygulayan okullar da var.

NTV'nin haberine göre, özel okul temsilcileri ise yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde. 

Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde yüz olması gerektiğini belirtiyor.

VELİLER DENETLEME TALEP EDİYOR

Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. 

Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.


Özel okul zam eğitim

İlgili Haberler

Özel okullardan velilere ek KDV oyunu: 'Hukuki değil, ödeme yapmayın'

Özel okullardan velilere ek KDV oyunu: 'Hukuki değil, ödeme yapmayın'
Yılbaşı için talimat: MEB, özel okullara sosyal etkinliklerin nasıl yapılması gerektiği hakkında yazı gönderdi

Yılbaşı için talimat: MEB, özel okullara sosyal etkinliklerin nasıl yapılması gerektiği hakkında yazı gönderdi
Bakanlıktan özel okullara ‘uyarı’: 'Örf, adet ve geleneklere uygun düzenlenecek’

Bakanlıktan özel okullara ‘uyarı’: 'Örf, adet ve geleneklere uygun düzenlenecek’

En Çok Okunan Haberler