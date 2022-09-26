Özel okul şikayetlerinde patlama: Son bir ayda yüzde 164 arttı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:41

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, özel okullarla ilgili verilerini paylaştı.

Verilere göre 2022’nin ilk 8 ayında platformda özel okullarla ilgili 875 bini aşkın ziyaret gerçekleşti. Yıl içerisinde en çok şikayetin geldiği ay Ağustos oldu. 2022’nin Temmuz ve Ağustos ayları kıyaslandığındaysa şikayetler yüzde 164 arttı.

EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Çözüm platformu Şikayetvar’ın paylaştığı verilere göre tüketicilerin özel okullarla ilgili en çok şikayet ettiği konu yüzde 44’lük oranla öğrenim ücretleri oldu. Derslik ve kütüphanelerin yetersizliği yüzde 40 ile ikinci sırada yer alırken, öğretmen şikayetleri yüzde 26 ile en çok şikayet edilen konulardan oldu. Servis ücretleri, fahiş kırtasiye ve kıyafet ücretleri de şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı.

Özel okullarla bazı şikayetler:

“EK ÖDEMELER YÜZÜNDEN KAYIT SİLDİRDİM”

“İstenen ek ödemeler yüzünden oğlumun kaydını iptal ettirmek zorunda kaldım. Oğlumu 18 Temmuz 2022 tarihinde 35 bin TL + kıyafet ve kırtasiye parasında anlaşarak kayıt ettirdim. Buna rağmen daha 1 ay olmadan kıyafet ve yemek parasına enflasyonu bahane ederek ek olarak 7500 TL daha ek ücret talebinde bulundular bu parayı ödemezsem kıyafet ve yemekten oğlumun yararlanamayacağını söylediler. Sözüm ona kurumsal okuldan oğlumun kaydını iptal ettirdim şimdi ödediğim paradan %10 lük kesinti yapmaya çalışıyor.”

2,5 KİLOMETRE YOL İÇİN 10 BİN TL İSTENİLDİ

“Çocuğu okula yazdırdık. Sıra geldi servise. Kayıt yaptıralım dedik. 2,5 km yol için 10 bin TL istenildi. Yani yazdırdınız, servis fiyatı bu ne haliniz varsa görün şeklindeki tutumu hiç beğenmedim. Taksi ile sabah gidip akşam gelse 880 TL tutuyor.”

GEÇEN YIL 21.000 TL OLAN EĞİTİM ÜCRETİ, BU YIL 45.000 TL

“Geçen sene 21.000 TL olan okul parasını bu sene 45.000 TL istiyor yani yüzde 120 zam talep ediyor okul müdürü. Kime ne tutturursa… Bazı velilere 30.000 TL bazılarına 32.000 TL… Devletin belirlediği zam oranıyla en fazla yüzde 36… Yazık!”

8 BİN 850 TL KİTAP PARASI ÖDEDİK

“9. Sınıf velisiyim geçen sene LGS hazırlık diye 4.000 TL kitap fiyatı ödedik. Bu yıl sevinmiştik yüzde 95 burs kazandı ve masrafımız düştü diye. Ama ne mümkün 8.850 TL kitap parası ödedik. İki çocuğum daha var. Kitap fiyatları konusunda bu kadar olmasanız.”

GEÇEN YIL BİN 700 LİRA OLAN KİTAP ÜCRETİ BU YIL 7 BİN 500 TL OLDU

“Kayıt alınırken geçen yıl kitap ücreti 1.700 liraydı. Hadi seneye de olsun 3.000 dediler fakat kitapları 7.500 liradan satıyorlar. Bu durum net bir şekilde suiistimal. Yani kayıt yaptırırken kitap+kıyafet kayıt ücretinin 3’te birini geçiyor.”

FAHİŞ KIRTASİYE ÜCRETLERİ

“Eski kayıt olduğumuz için diğer çocuğumuzu da yazdırdık. Uygun fiyata kaydettirdiğimizi düşünürken bir anda eğitim seti fiyatlarını karşımızda görünce şok olduk. Okul öncesi 6 bin 700 lira, ilkokul 7 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla. Kıyafet fiyatlarından bahsetmiyorum bile. Zorunlu diye bu kadar fahiş fiyat listesi oluşturmak hiç etik değil. Kesinlikle kitap kıyafet ve servis ücretleri netleşmeden çocuklarınızı yazdırmayın.”

TECRÜBELİ ÖĞRETMEN ARAYIŞIYLA YAZDIRDIM, HÜSRANA UĞRADIM

“Çocuğumu erken kayıt döneminde kaydettirdim. O dönem veliler için hazırladıkları atölye çalışmasında bizlere sundukları öğretmenlerden sadece 1 tanesi yeni dönemde vardı. Diğer 4 öğretmen, bölümün PDR'cisi ve müdür yardımcısı tamamen değişmişti. Tecrübeli bir öğretmen arayışımdan dolayı yazdırdığım okul tam bir hüsran oldu. Bu kadar kadroyu aynı anda tamamlamak için yeni alınan öğretmenlerde seçici davranılmadığı çok açık ortadaydı. Eğitimin pazarlandığı dönem koşullarında, bunun bedelini ödeyen bizlerin de bize sunulan hizmeti almaya hakkınız olduğunu düşünüyorum. Bu yapılanı kurumsallık sıfatına yakıştıramadım.”

ERKEN KAYIT YAPTIRMAMIZA RAĞMEN EKSTRA 11 BİN 470 LİRA İSTEDİLER

“Maliyet artışlarından, Enflasyondan ekstra giderlerden etkilenmemek için 2021 yılının sonunda 2022-2023 öğretim yılı için kayıt yaptırdık ve paranın da hepsini ödedik. Fakat bu öğretim yılı başında okul bizden enflasyonu bahane ederek 11 bin 470 lira ekstradan ödeme talep etti. Biz bu durumda neden 9-10 ay önceden ödeme yaptık. Okula erken kayıt yaptırmak yerine dolara faize yatırsaydık şu an hem kayıt yaptırır hem de cebimize para kalırdı. Buna itiraz eden velilere de resmen istemiyorsanız kapı orada çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz. 'Ödemeyi geri almak için de mahkemeye verin' tarzında cevaplar verilmiş. Hatta direkt hukuk bürosundan cevap verilmiş. Böyle bir eğitim kurumu kesinlikle olamaz.”