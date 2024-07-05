Özel okulların 'parasız öğrenci' kontenjanlarını Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecek

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Özel okulların ücretsiz öğrenci kontenjanının yüzde ikisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek. MEB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, “ücretsiz öğrenci” başvurusu okula değil bakanlığa yapılacak, öğrenciler sistem üzerinden yerleşecek ve veliler okul yönetimiyle sözleşme imzalayacak. Bakanlıktan okullara gönderilen yazıda, “Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda ücretsiz okumada önceliği olan çocukların kurumlara yerleştirilme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca oluşturulan sistem üzerinden gerçekleştirilecektir” dendi.

Özel okullarda ücretsiz öğrenci kontenjanının yüzde üç olduğunu hatırlatan bir özel okul kurucusu şunları söyledi:

‘BU DAYATMADIR’

“Burslu kontenjanı için çok yoğun başvurular olur her zaman ve biz de birçok kritere göre değerlendiririz. Ancak kimi okullar sınav puanıyla alıyor öğrencileri ve bursu da o öğrenciler arasından seçtiklerine veriyor. Robert Koleji’nin de diğer yabancı okulların da burslu kontenjanı var. Bu okullara yerleştirmeyi neye göre yapacaksınız? Puantaj dışında yaparsanız dava konusu olur, hukuki sorunlara yol açar. Veliler mahkemeye taşır. Bakanlık, ‘Burslu öğrenci kararını ben vereceğim’ diyor. Bu dayatmadır ve pratikte uygulanamaz.”

‘VELİYLE SORUN YAŞARIZ’

Bir özel okul yöneticisi de kurumun haberi olmadan yerleştirme yapılmasının sakıncalarına dikkat çekerek, “Kendi yönetmelikleri çerçevesinde, taban puan uygulamasıyla öğrenci alan okullara, farklı kriterlerle ve okul yönetimine danışılmadan öğrenci alınması halinde velilerle sorunlar yaşarız. Gelecek öğrenciler de psikolojik ve akademik sıkıntılar yaşayabilir” dedi.

OKUL YÖNETMELİĞİ DİKKATE ALINMAYACAK

MEB yetkilileri konuyla ilgili şöyle yanıt verdi: “Okulların ücretsiz öğrenci kontenjanı ile burslu öğrenci kontenjanı farklı kontenjanlardır. Okullar kanun gereği yüzde üç oranında öğrenciyi ücretsiz okutmak zorundadır. Yerleştirmede yüzde üçlük oranın yüzde ikisi sistem üzerinden, yüzde biri de kurumlar tarafından aynı değerlendirme kriterleriyle yapılacaktır. Bursluluk ise isteğe bağlı olup kontenjanı oluşturma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kanunun 13. maddesinin ‘ücretsiz okutmada; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 56., mülga 45. ve 64. maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı kanunun 47. maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir’ hükmü kapsamındaki çocuklara öncelik verilmektedir. Depremzede öğrenciler kanunun bu hükmü kapsamına dahil değildir. Okullara yerleştirmede, yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-8’e göre değerlendirme yapılacak olup öğrenciler oluşturulacak sistem üzerinden, tercih sırası ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirilecektir. Bu öğrencilerin yerleştirilmesinde kurumların yönetmelikleri ve bu yönetmeliklerde yer alan başarı vb. hiçbir kriter dikkate alınmayacaktır.”

