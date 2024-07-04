Mersin'de iki öğretmene ÇEDES soruşturması: ‘Dini eğitimi engellemek’ ile suçlandılar

Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:56

Güncelleme: 04.07.2024 - 11:56

Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki İsa Öner Anadolu Lisesi’nde Mersin Müftülüğü’nden geldiklerini belirten bir ekip, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izinleri olduğunu, okulun salonunda Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım (ÇEDES) etkinliği yapacaklarını bildirdi.

Okul müdürü Abdurrahman Devran da etkinliklere katılım konusunda öğretmenleri bilgilendirdi. Ancak Karaduvar Mahallesi’nden birçok veli, çocuğunun ÇEDES etkinliklerine katılmasını istemediğini belirten dilekçelerle okul idaresine başvurdu.

Eğitim-İş Sendikası üyesi öğretmenler A.D. ve E.E de velilerin ÇEDES projesiyle ilgili çekincelerine dikkat çekerek ders saatlerinde veli izin belgesi olmayan öğrencileri ÇEDES etkinliğine göndermeyeceklerini okul müdürüne bildirdi. Okuldaki ÇEDES etkinliğine veli izin belgesi olan öğrenciler katılırken velilerinin izin vermediği birçok öğrenci etkinliğe katılmadı.

Bunun üzerine Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler hakkında soruşturma başlattı. Konuya ilişkin düzenlenen belgede öğretmenlerin ‘dini eğitimi engellemeye çalıştığı’ iddia edildi.

"ÖĞRETMENLERE GÖZDAĞI VERİLİYOR"

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlere gözdağı verildiğini söyledi.

Tekin, “ÇEDES isimli projenin kamuoyuna yansıtılan yönü ‘çevre ve değerler eğitimi’ üzerine olduğu söylenmişti. Milli Eğitim yetkilileri soruşturma raporunda ÇEDES’in çevre ve değerler eğitimi olmadığını itiraf etmiş oluyor. Okullarda yasal olarak verilen dini eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerince verilmiyor mu? ÇEDES projesinde görev alan ve pedagojik formasyonu olmayan yüzlerce imam, vaiz gibi din görevlisinin yasal olarak dini eğitimi hangi tarikatların dini değerleri üzerinden verdiği, soruşturma dosyasındaki itiraftan sonra açıklığa kavuşması gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.

Tekin, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.