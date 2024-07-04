Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını değerlendirdi: Laik eğitimi savunan öğretmene tehdit

Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:34

Güncelleme: 04.07.2024 - 16:37

Öğretmenlerin uzun süredir beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Taslağı Meclis’te Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na önerildi.

Kanun’da öğretmenlerin beklediği, Özel Sektör Öğretmenlerine taban maaş hakkı gibi maddelere yer verilmezken, Milli Eğitim Akademisi, aykırı davranışta bulunan öğretmenlere ceza öngören maddelerin muğlak olması eğitim çevrelerince eleştirildi.

MÜLAKATTAN DAHA SERT ELEME KRİTERLERİ YOLDA!

Kanun taslağını Cumhuriyet TV’de değerlendiren Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, bu kanun ile öğretmenlerin yıllarca mücadele ederek kazandıkları hakların ellerinden alındığını belirtti. Bu kanunun ihtiyaçtan doğmadığını vurgulayan Aytekin, “Paydaşlar dedikleri sermaye grupları ve tarikat yapıları ile yürüttükleri süreç kanunda hayata geçirildi. Hala mülakat mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımız varken buna ilişkin bir adım atılmadı. Hatta Milli eğitim Akademisi ile mülakattan daha sert bir eleme uygulaması karşımıza çıkıyor” dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri ve kamuda çalışan sözleşmeli öğretmenlerin güvenceli çalışması için yine bir adım atılmadığının altını çizen Aytekin, “ÖMK çok büyük oranda disiplin hükümlerinden oluşuyor ve cezalandırma metni. İktidarın istediği öğretmen ve öğrenci kimliğini kendi ideolojik hatları doğrultusunda hayata geçirmeyi planladıkları bir kanun hazırlamışlar” ifadelerini kullandı.

"KANUN BİR TEHDİT ARACI"

Milli Eğitim Akademisi’nin bir “tehdit aracı” olduğunu söyleyen Aytekin, şu ifadelerle devam etti:

“Hangi öğretmenin uzman veya başöğretmen olacağına, hangi öğretmenin atanacağına, mesleğimize devam edip etmeyeceğimize iktidar karar veriyor. Bu kanun iktidarın kendi politikalarını eleştiren tüm öğretmenleri eleyebileceği bir araç. Eğitim fakültelerini yok sayıyor ve karşısına akademi koyuyorlar. KPSS engelini aşan öğretmen, sadece akademilerin olduğu kentlerde bir de akademiye gidecek ve bu süreçte 14 bin lira maaş alacak. Buradaki çeşitli sınavları da geçtiğinde güvencesiz ve sözleşmeli olarak işe başlayacak.”

Aytekin kamuda çalışan 1 milyonu aşkın öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “yeterli” bulunmadığı takdirde akademide eğitim alacağını ve bu eğitimin ardından tekrar yeterliliklerinin test edileceğini belirtti. Bu konuyu düzenleyen 34. maddenin muğlak olduğunu belirten Aytekin, sözü edilen yeterliliğin hangi kriterlere göre belirleceğinin bilinmediğini söyledi.

"HAYASIZ" DAVRANIŞA MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI!

Kanunun aylıktan kesme, başka bir hizmet sınıfına alma, meslekten çıkarma gibi cezaları içerdiğini söyleyen Aytekin, “Cezaların gerekçeleri ise yine muğlak. Örneğin öğretmenin hal ve davranışlarının öğretmenlik mesleğine uygun olmaması, öğrencinin ders başarısının değerlendirilmesinde taraflı davranmak, öğretim programının amaçlarına aykırı davranmak, hayasızca hareketlerde bulunmak… Kimin hayalı olduğuna nasıl karar verilecek? Son madde ile öğretmenlerin mesleğine son verilebilecek. Bu bilimsel, laik, kamusal eğitimi savunan tüm öğretmenleri tehdit etmektir” diye konuştu.