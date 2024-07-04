Eğitimciler Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’ne tepki için Meclis’e yürüdü: 'Emek sömürüsü var'

Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 04:00

Eğitim-Sen, dün Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi (ÖMK) ve Milli Eğitim Akademisi’ne karşı eylem yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan sendika üyeleri basın açıklaması yapmak için TBMM’ye doğru yürüdü. Akay Kavşağı’nda polis engeliyle karşılaşan sendika üyeleri basın açıklamasını da bu noktada yaptı. EğitimSen’e, Özel Sektör Eğitim Sendikası da eşlik etti.

Eğitim-Sen adına açıklamayı sendika genel sekreteri Zülküf Güneş yaptı. Güneş, milletvekillerine “Bu ucube kanun tasarısının geçmesine izin vermeyin. Eğitim sisteminin geleceği için, eğitim emekçilerinin haklarını ve taleplerini göz ardı eden bu tasarının geri çekilmesi ve yasalaşmaması için hep beraber mücadele edelim” çağrısı yaptı.

‘TUTARSIZLIĞI GÖRÜYORUZ’

ÖMK’yi kabul etmediklerinin altını çizen Güneş, ÖMK’yi, “Bu teklifte kadrolaşma var. Kendisi gibi olmayan yeni atanmış öğretmeni elemek üzerine kurulu tuzaklar, kendilerine biat etmeyen öğretmenlerin uydurma disiplin soruşturmalarıyla iş güvencesinin ortadan kaldırılması var. Aynı işi yapan öğretmenlere apolet takarak farklı ücretler verilmesi, yani eşit işe eşit ücret ilkesinin yok edilmesi var. Ücretli öğretmenlik adı altında emek sömürüsü var” ifadeleriyle eleştirdi. Açıklamanın ardından sendikalar, yasa tasarısının komisyonda görüşüldüğü süreç boyunca Meclis parkında oturma eylemi düzenledi.

CHP TEKLİFİ AYM’YE GÖTÜRECEK

Öğretmenlik Meslek Yasası Teklifi’nin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşmelerine dün başlandı. Komisyonda, CHP, söz konusu teklifin “anayasaya aykırı olduğu” eleştrisini getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, teklifin tali olarak Adalet ile Plan ve Bütçe komisyonlarında da görüşülmesi gerektiğine dikkat çekerek “Yangından mal kaçırır gibi görüşmenin bir anlamı yoktur. Bu yasa teklifiyle ilgili daha önce olduğu gibi CHP ya da diğer gruplar Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) itiraz edecek, AYM’den dönecek” tepkisini gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de teklifin, tali komisyonlarda görüşülmesini istedi.

‘MÜFREDATI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ’

CHP'nin gölge kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Meclis’te CHP’nin eğitim kurmaylarıyla yaptığı basın toplantısında partisinin eğitim alanında yapacağı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek için gelecek hafta 24 saatlik bir basın toplantısı yapacaklarını duyuran Özçağdaş, “Bu etkinliği açık alanda, parklarda yapmayı düşündük. Bu kapsamda 22 ayrı konu başlığında CHP’nin görüşlerinin ifade edildiği ve o alandaki sorunları kavramlaştırmasını içeren bir bölüm var. Akabinde akademisyen, uzmanlar, sendikalar gibi konuklar da olacak. Çok farklı kesimlerden kişiler eğitimle ilgili görüşlerini kamuya açık bir alanda 24 saat paylaşacaklar” dedi. Özçağdaş ayrıca, içeriği tartışma konusu olan yeni müfredatı da yargıya taşımak için hukuki hazırlık yaptıklarını söyledi.

EĞİTİM NÖBETİNE DEVAM

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden 25 öğretmen eğitim nöbetlerinin 38. gününde, salı günü akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alındı. Öğretmenler dün serbest bırakıldı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Bir kez daha yineliyoruz! Güven, derin bir duygudur. Sadece sözle güven sağlanamaz. Tüm yetkilileri öğretmenlerin yanında olmaya çağırıyoruz. Bakanlık önünde eğitim nöbetimize devam edeceğiz, taleplerimizi haykıracağız!” dendi.

