Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvurularının başlayıp başlamadığı merak edildi. Peki, Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?
2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî 2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yapılacak. Peki, Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı mı? ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?
ÖZYES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Sınava başvurular 31 Temmuz-5 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir.
Başvuru işlemleri 5 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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