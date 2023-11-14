Özele teşvik yolda! Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okul oranını artırmaya dönük çalışmalar yaptığı belirtildi

Yayınlanma: 14.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2023 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), dini eğitimi tüm kademelerde yaygınlaştırmasını öngören müfredat değişikliği çalışmalarının yanı sıra özel okullardan tepkilere karşın kabul edilen Öğretmenlik Meslek Yasası’na (ÖMY) kadar farklı başlıklarda çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor. Buna göre çalışmaların başında özel okullar geliyor. MEB’in son yayımladığı örgün eğitim istatistiklerine göre 60 bin 734 devlet, 14 bin 281 özel okul bulunuyor. Toplam okul sayısına oranla devlet okulu oranı yüzde 81, özel okul oranı ise yüzde 19. Ancak bakanlığın, özel okul oranını artırmaya dönük çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlığın hedefleri arasında “özel okulculuk oranının yüzde 20’lere ulaşması için politika yürütülmesi” bulunuyor.

KONTENJANLAR İÇİN DEVREDE

Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle boş kalan özel okul kontenjanlarına yönelik de çalışma bulunuyor. Bakanlığın, “özel okullarda boş kalan kontenjanların, devlet okulları öğrencilerine belli bir bedel karşılığında tahsis edilmesi için çalışmalar yürüttüğü” belirtiliyor. Bakanlığın hedefleri arasında “İngilizce ve sınıf öğretmeni açığı konusunda özel okullara kolaylık sağlanması” da var. Ayrıca özel okulların yurtdışında da faaliyet göstermesi için yeni bir uluslararası program hazırlandığına dikkat çekiliyor. Öğretmenlerin maaşında iyileştirme yapılması konusunun da gündemde olduğuna işaret ediliyor.

ÖMY YENİDEN GÜNDEMDE

Eğitimcilerin ve eğitim sendikalarının yoğun tepkisine karşın kabul edilen, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bazı maddelerini iptal ettiği ÖMY de çalışmaların gündemine girdi. Bakanlığın, özellikle yeterlilikler üzerinden söz konusu yasada “köklü değişiklikler yapmayı” planladığı öğrenildi. Öte yandan ücretsiz dağıtılan ders kitaplarını kullandırmayan okullar hakkında işlem uygulanmasının, yüzde 3 ücretsiz öğrenci kontenjanının önümüzdeki yıldan itibaren merkezden atama ile yapılmasının, bakanlığın diğer çalışmaları arasında olduğu vurgulanıyor. l

