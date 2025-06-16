Özürsüz devamsızlık 10 gün olunca öğrenci artık kritik sınırda demektir. Peki, Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur? Ortaokul ve lisede 5 gün devamsızlıkla belge alınamaz mı?

ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK 10 GÜN OLUNCA NE OLUR?

Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.

10 GÜN AŞILIRSA NE OLUR?

Özürsüz devamsızlık 10 günü aştığında öğrenciler şu durumlarla karşı karşıya kalabilir:

Sınıf tekrarına kalabilir: Yönetmeliğe göre özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve sınıf tekrarı yapmaları gerekebilir.

Velilere resmi bildirim yapılır: Öğrencinin devamsızlığı 10 günü geçtiğinde okul yönetimi tarafından veliye yazılı olarak bilgi verilir.

Disiplin süreci başlayabilir: Devamsızlık kasıtlı ve sürekli bir hal alırsa öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatılabilir.

Telafi veya mazeret hakkı tanınmaz: Özürsüz devamsızlıklar, mazeretli devamsızlık gibi sonradan telafi edilemez ve geçerli bir belgeyle açıklanmadığı sürece dikkate alınmaz.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMEYECEK

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek.