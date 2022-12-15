POMEM sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınav yerleri nereden öğrenilir?
29. Dönem POMEM sınav yerleri ile lgili açıklama Polis Akademisi'nden geldi. POMEM sınav yerleri belli oldu mu? 29. Dönem POMEM sınav yerleri nereden öğrenilir?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı'na hazırlanan adayların gözü Polis Akademisi'nde. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini ve ysınav yerlerini merak ediyor.
POMEM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre; 29. Dönem POMEM Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri belli oldu.
29. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenebilir.
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