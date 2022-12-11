İSG sınavı saat kaçta başlıyor? İSG sınavı saat kaçta bitecek? 2022 İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bu yıl iknci kez gerçekleşecek. Sınava girmeye hazırlanan adaylar son hazılıklarını yapıyor. İSG sınavı saat kaçta başlıyor? İSG sınavı saat kaçta bitecek? 2022 İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 08:24
İSG sınavı saat kaçta başlıyor? İSG sınavı saat kaçta bitecek? 2022 İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news

İSG/2 Sınavı ise 11 Aralık 2022 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak.

2022 İSG/2 SAAT KAÇTA?

İSG/2 Sınavı 11 Aralık 2022 Pazar günü 10.15’te başlayacak.

İSG SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

İSG sınavı 75 dakika sürecek.İSG sınavı 11:30'da son bulacak.

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sınav sonuçları 3 Ocak 2023'te açıklanacak.



İSG/2 Sınavı ösym İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler