Prof. Dr. Ağır, ‘barış’ı dünyaya anlatacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Sarper Ağır, Avrupa Birliği Bilim ve Eğitim İşbirliği Programı bünyesinde yürütülen ve Avrupa genelinde çok disiplinli bir araştırma ağı oluşturmayı hedefleyen “CA23129 Peace Research Community Europe” projesine kabul edildi. Avrupa genelinde bilimsel ve teknolojik projeleri ile iş birliklerini destekleyen EU-COST (European Cooperation in Science and Technology) programı kapsamında yürütülen proje; barış, güvenlik ve çatışma çözümü alanlarında araştırmalar yapan seçkin bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında Barış ve İklim, Feminist Barış, Yerel Barış, Barış ve Teknoloji ile Avrupa, Barış ve Güvenlik olmak üzere beş çalışma grubu oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Bülent Sarper Ağır, bu çalışma gruplarından Yerel Barış ile Avrupa, Barış ve Güvenlik gruplarında görev alacak.

“CA23129 Peace Research Community Europe” projesi, Avrupa ve ötesinde barış ve güvenlik kavramlarına yönelik yeni araştırmaların teşvik edilmesini ve bu alanda çalışan bilim insanları arasında sürdürülebilir iş birliği ile ortak çalışma kültürünün geliştirilmesini hedefliyor.