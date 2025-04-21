Prof. Dr. Tuna Tuğcu Cumhuriyet’e açıkladı: 'Boğaziçi’nde öğrencilerin sınav hakkı engellendi'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:15

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:43

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, 416 öğrencinin katılacağı programlama sınavının teknik altyapı eksikleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tuğcu, gerekli altyapının yaklaşık iki ay önceden bildirilmesine rağmen hazırlanmadığını belirterek, yaşananların kendisine yönelik sistematik mobbing sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.

Sınavın Moodle sistemi üzerinden “CodeRunner” eklentisi aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Tuğcu, sunucu altyapısının, 52 gün önceden resmi olarak bildirilmesine rağmen üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurulmadığını ifade etti.

“MAHKEME KARARINA RAĞMEN DERS YÜKÜM ARTIRILDI''

Geçtiğimiz yıl ders yükünün usulsüz biçimde iki katına çıkarıldığını ve bu uygulamaya karşı açtığı davayı kazandığını hatırlatan Tuğcu, mahkeme kararından sadece 10 gün sonra benzer bir uygulamanın yeniden devreye sokulduğunu belirtti. Bu dönemde çok sayıda öğrencisi olan derse ek yük olarak yeni derslerin eklendiğini, buna karşın asistan talebinin karşılanmadığını kaydetti.

''SUNUCU KURMAK AKADEMİSYENİN DEĞİL, İDARENİN SORUMLULUĞU''

CodeRunner sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yük dengelemesi yapacak ek sunuculara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Tuğcu, bu ihtiyacı Şubat ayı sonunda dekanlığa resmi yazıyla bildirdiğini aktardı. Tuğcu, teknik altyapının kurulmasının öğretim üyelerinin değil, üniversitenin ilgili idari birimlerinin görevi olduğunu ifade etti.

''AMAÇ, ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDE BENİ BAŞARISIZ GÖSTERMEK''

Sunucu altyapısının hazırlanıp hazırlanmadığını ancak sınavdan bir gün önce fark ettiğini söyleyen Tuğcu, soru yüklemeye çalıştığı sırada sistemde “Canterbury Üniversitesi sunucularını kullanıyorsunuz” uyarısıyla karşılaştığını belirtti. Bu mesajın, Boğaziçi Üniversitesi sunucularının devreye alınmadığını ve sistemin hâlâ Yeni Zelanda’daki dış bir sunucu üzerinden çalıştığını gösterdiğini söyledi.

''YAZILI TALEPLERİME YANIT VERİLMEDİ''

Sınav öncesinde ve sonrasında üniversite yönetimini yazılı olarak bilgilendirdiğini belirten Tuğcu, herhangi bir geri dönüş almadığını kaydetti. Kurumsal İletişim biriminin ise üç gün sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade etti.

“SORUŞTURMALARLA YILDIRILMAK İSTENİYORUM''

Daha önce Rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından 6 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldığını hatırlatan Tuğcu, üniversite içinde kişisel verilerin üçüncü taraf firmalarla izinsiz paylaşılmasıyla ilgili tespitlerde bulunduğu için hedef alındığını öne sürdü. Hakkında açılan 6 soruşturmadan ikisinin kapandığını, dördünün ise usule aykırı şekilde askıda tutulduğunu belirtti.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ'NÜN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Tuğcu’nun teknik sorumluluğun kendisinde olduğunu öne sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Faruk Yakaryılmaz’ın ismi, geçmişte dikkat çeken bir soruşturmada da geçmişti. Yakaryılmaz, 2014 yılında “İmbat Dalgası” adıyla anılan ve İzmir Liman İşletmeleri’ne yönelik yürütülen rüşvet operasyonunda tutuklanmış, 24 Mart 2014’te yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Söz konusu soruşturmanın, 17-25 Aralık sürecinden hemen sonra başlatıldığı kamuoyuna yansımıştı.

BOĞAZİÇİ'NDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi X hesabından Tuğcu'nun sınavına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kamuoyu Açıklaması

Prof. Dr. Tuna Tuğcu tarafından yürütülen CMPE150 dersi sınavının, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle yapılamadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

25 Şubat 2025 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilen yazıya cevaben, 28 Şubat 2025 tarihinde gönderilen resmi yazı ile Moodle altyapısında CodeRunner modülünün hâlihazırda aktif ve kullanılabilir durumda olduğu, ilgili sınav ayarlarının akademik sorumlular tarafından yönetilebildiği ve destek kılavuzlarının erişime açık olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu yazının 3 Mart 2025 tarihinde öğretim üyesi tarafından teslim alındığı sistem kayıtlarında mevcuttur. Bu bildirimin ardından sınav gününe kadar geçen yaklaşık 50 günlük sürede tarafımıza herhangi bir sistemsel sorun ya da destek talebi iletilmemiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Moodle altyapısı, üniversitenin tüm birimlerinde uzun yıllardır kullanılmakta olup, yüksek katılımlı çevrimiçi sınavlar için optimize edilmiş güçlü ve esnek bir sunucu mimarisiyle desteklenmektedir. Bugüne kadar benzer ölçekli sınavlarda sistemsel performans sorunu yaşanmamıştır.

Ayrıca, ilgili öğretim üyesi tarafından geçmişte kurucu ortağı olduğu özel bir şirketten (SD4U Bilişim A.Ş.) bölüm aracılığıyla ücretli yazılım temin edildiği, bu yazılım üzerinden öğrencilerin kişisel verilerinin üniversite dışı sunucularda ve Üniversite denetimi dışında işlendiği bilinmektedir. Bu durumun veri güvenliği, kurumsal denetim ve etik ilkeler açık ihlaller içerdiği kayda değerdir.

Sürecin şeffaf ve teknik gerekçelere dayalı yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.''