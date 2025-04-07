İstanbul'da üniversiteliler tutuklu arkadaşları için eylemde: YTÜ'de sınav boykotu, Boğaziçi'nde yürüyüş
YTÜ öğrencileri, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlerde tutuklanan arkadaşları için boykot başlatarak sınavlara girmedi. Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de tutuklu sıra arkadaşları için yürüyüş düzenledi.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen eylemlerde tutuklanan arkadaşları için boykot başlatarak vize sınavlarına katılmadı.
Öğrencilerin sıralara, "Bu alan anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan sıra arkadaşlarımıza ayrılmıştır" notu astığı görüldü.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN YÜRÜYÜŞ
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de protestolarda tutuklanan sıra arkadaşları için eylem yaptı.
Öğrenciler, üniversitenin Güney Meydanı’nda akademisyenlerin nöbetine destek verdikten sonra Etiler Kapı’ya yürüdü.
300'Ü AŞKIN YURTTAŞ TUTUKLU
İmamoğlu'na yönelik protestolarda şimdiye dek çoğunluğu üniversiteli gençlerden oluşan 300'ün üzerinde yurttaş hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Etiketler: #BOYKOT #Ekrem İmamoğlu
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