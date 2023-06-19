Proje okullarına ‘keyfi’ atama isyanı: Son verin!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:55

Güncelleme: 19.06.2023 - 16:55

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ‘Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmesine İlişkin Kılavuz’unun yayımlanmasının ardından Anadolu Eğim Sendikası (AES) İzmir İl Temsilciliği, proje okullarına atanan yönetici ve öğretmenlerin sınavla görevlendirilmelerini talep etti.

“LİYAKATLİ OLANLAR ARASINDA SINAV YAPILMALI”

AES İzmir İl Temsilcisi Adnan Sarısayın yaptığı yazılı açıklamada, “Proje okulları yöneticileri de diğer okulların yöneticileri gibi yazılı sınav sonrası atanması gerekmektedir. Proje okulları dışındaki okullarda yönetici olmak isteyenlerin Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na girdikten sonra ilgili yönetmelik kapsamında görevlendirmelerinin yapılırken, proje okulları bu uygulamadan muaf tutuluyor. 2014 yılında hayata geçirilen proje okulları yöneticileri neden sınavla alınmıyor. Proje okullarda görev yapan yöneticileri il milli eğitim müdürünün teklifi ile doğrudan bakanlık tarafından atanıyor. Bu atama şekli ehliyet ve liyakate uygun değildir. Hatta ilgili yönetmelikte ‘yönetici olarak görevlendirilecek olanlarda aranan özel şartları dahi taşımayanların proje okullarda yönetici olarak görev yapmaktadırlar. Proje okullarındaki yöneticilerin çok büyük bir kısmı belli bir sendika üyesidir. Yine bu okullarda görev yapan öğretmenler de o sendikaya üye olmaya zorlandığını zaten bilinen bir gerçektir. Bu okullara öğretmen ataması da büyük oranda okul müdürünün inisiyatifine bırakılmıştır. Yeni Milli Eğitim Bakanı sayın proje okullarını tekrar gözden geçirmeli, proje okulları yöneticilerinin ve öğretmenlerinin de liyakatli olanlar arasında sınav yapılarak atanmalıdırlar” diye konuştu.

“NİTELİKLİ OKULLARI PROJE OKULUNA ÇEVİRDİLER”

Nitelikli okulları ‘proje okulları’na çevrildiğine dikkat çeken Sarısayın, "Önceden Fen ve Anadolu liselerine öğretmen seçimi sınavla oluyordu. Daha sonra sınav kalktı. Bu nitelikli okulları ‘Proje okulu’na çevirdiler ve öğretmen seçimini okul müdürünün inisiyatifine bırakarak belirlediler. Okul müdürü istemediği öğretmene işten çıkarttı kendisine yakın görüş ve ideolojide olan öğretmenleri aldı. Atamalarda yer değiştirme kuralları hiçe sayılarak önceden merkezi yerlere normal şartlarda gelemeyen öğretmenlere de gün doğdu. Yer değiştirme takvimine tabi olmaksızın istediği merkezi okullara atandılar. Hatta canları sıkılınca bir dilekçe ile istifa edip proje dışındaki okullara rahatlıkla istedikleri zaman tayin isteyip başkalarının isteğe bağlı tayin isteyip hizmet puan üstünlüğüne göre atanabildiği boş kadroları atanma şansı elde ettiler. Atanmada fırsat eşitliği bozuldu. Nitelikli okullara liyakat hiçe sayılarak adamı olanların atandığı bir durum ortaya çıktı. Her ne kadar son değişiklikle görevlendirmeler bakanlıkça yapılacak olsa da kimlerin hangi kriterlere göre görevlendirileceği soru işareti. Bir diğer konu da çok sayıda İmam Hatip Lisesi'nin proje okulu kapsamına alınmış olması. ‘Neyin Projesi’ bu da ayrı bir tartışma konusu” ifadelerini kullandı.