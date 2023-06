Sadece akademik değil sosyal öğrenme de önemli

Yayınlanma: 09.06.2023 - 05:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 05:00

1) 1) Cumhuriyetin 100. yılında eğitim sektörünü geçmişten günümüze değerlendirdiğinizde nasıl bir değişim geçirdiğini düşünüyorsunuz?

İnsanın dâhil olduğu her süreç, zaman içerisinde değişir ve gelişir. Eğitim de bu değişimin yaşandığı en önemli alanlardan biridir. 21. yüzyılda öğrencinin uluslararası alanlarda eğitim görmesi, farklı dilleri bir arada öğrenmesi, en önemlisi kendini yenidünyaya hazır hissetmesi eğitimde değişimin mümkün olduğunun bir göstergesidir. Yaşanan her türlü değişiklik eğitimi de yakından etkilemektedir. Eskiden eğitim sadece okullarda iken günümüzde yaşamın her alanına yayılmıştır. Eğitimde değişim kaçınılmazdır.

2) 100 yıllık yolculukta eğitim sektöründe en önemli değişimlerin yaşandığı dönemler hangileridir? Sizler bu değişime nasıl ayak uydurdunuz?

Geri dönüp baktığımızda insanlığı en çok etkileyen dönemler I. ve II. Dünya Savaşları, ülkelerin yaşadığı ekonomik krizler, dünyadaki güç dengelerinin değişmesidir. Elbette ki bunların sonuçları eğitime de yansımıştır. Özellikle son yirmi yılda teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte eğitimdeki en büyük değişiklik bu dönemde yaşanmıştır. Biz eğitimciler ise her zaman insanı merkeze alarak ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

3) Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına nasıl bir “insan” yetiştirme hedefi ile yola çıktınız?

Marmara Eğitim Kurumları olarak misyonumuz her zaman için yaşam boyu öğrenmeyi sürdüren, spor ve sanatla ilgilenen, sorgulayan, düşünen, çevresi ile iyi iletişim kuran, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve en önemlisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı nesiller yetiştirmek bizim en önemli gayemizdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ilkelerimizden vazgeçmeyip hedeflerimize ulaşmak, çağın gerekliliklerine uygun yeni hedefler belirlemek ve bu hedefleri aşmaya çalışmak ana amacımız olacaktır.

4) Bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyorsunuz?

Sadece akademik öğrenmeyi değil sosyal öğrenmeyi de çok önemsiyoruz. Tüm eğitim ve öğretim programımızı her yıl revize ederek hedeflerimize ulaşmak için gerekli çalışmalarımızı yürütüyor ve uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Öğrencilerin kendilerini var edebileceği, yeteneklerini keşfedebileceği alanlar yaratıyoruz. Sanat, edebiyat, spor gibi alanlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor, çeşitli dereceler elde ediyoruz. Öğrenci değişim programları ile öğrencilerimizin farklı kültürleri tanıyıp yeni yerler keşfetmesini sağlıyoruz. İl içi ve il dışı gezilerle öğrencilerimizin yaşadıkları şehri ve ülkemizi tanımasını, tarihle, toplumla, gündelik yaşamla bağ kurmalarını sağlıyoruz. Birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirmeye, birlikte yaşama kültürünü oluşturmaya çalışıyoruz.

5) Temel eğitim felsefeniz nedir?

Dünya standartlarında eğitim veren bir okul olarak mezunlarının çocuklarını da mezun etmeyi temel felsefemiz olarak belirledik. 2008 yılından bu yana Uluslararası Bakalorya Programı’nı uygulayan Marmara Eğitim Kurumları aynı zamanda Avrupa Uluslararası Okullar Birliği üyesidir. Bu özellikleri ile dünya standartlarında eğitim verme amacını temellendiren Kurumumuz, eğitimde sürekliliği ve gelenek oluşturmayı önemsemektedir.

6) Öğrencilerimizin hangi değerleri içselleştirmiş olarak kurumunuzdan mezun olmalarını amaçlıyorsunuz?

Ulusal kimliği ile gurur duyan, bilgi çağının gerektirdiği donanıma ve küresel bakış açısına sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda var olabilen, bir üst öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş, ülkesini başarıyla temsil edebilecek dünya vatandaşları yetiştirmeyi, ayrıca, öğrencilerimizin empati kurabilme, kendisinden farklı olanları anlama ve karşısındakine saygılı davranma, tüm canlıların yaşama hakkını koruma ve savunma, dürüst, çalışkan, yardımsever, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi olma gibi yüksek değerleri, çıkar ilişkilerine dayalı vasıta değerlere tercih edebilecek karakter özelliklerine sahip olmalarını amaçlıyoruz.

7) Okulunuzu diğer eğitim kurumlarından ayıran özellik nedir?

Türkiye’de pek çok özel okulun öğrencilerine sunduğu farklı olanaklar var. Eğitime gönül veren kişiler olarak ister özel okul ister devlet okulu olsun her okulun öğrencilerinin çok iyi yetişmesini istiyor, bugünün çocuk ve gençlerinin geleceğin yetişkinleri olduğunu, ülkemizi, Cumhuriyet’imizi, yüzlerce yıl geçmişe uzanan kültürümüzü onlara miras bırakacağımızı biliyoruz. Bu bilinçle her bir öğrencimizi önemsiyor, felsefemizde ve ikinci yüzyıl için planlarımızda belirttiğimiz gibi kendini gerçekleştirmiş dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin ana dillerini doğru kullanmalarını, bir dünya dili olan İngilizceyi çok iyi öğrenip kullanmalarını, ikinci bir yabancı dil öğrenmelerini, kendi ülkelerinde gezer gibi dünyayı gezebilmelerini istiyoruz. Salt akademik bilginin öğrencilerde kalıcı öğrenmeye yardımcı olmayacağını biliyor, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin ve öğrendiklerini gündelik yaşamda uygulayabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, eğitimin yaşamla iç içe olmasına olanak sağlayacak fiziksel olanaklara sahip olan okulumuzda her zaman öğrencinin yanında durup içindeki öğrenme isteğini ortaya çıkaran eğitim anlayışıyla ve kendi öğrencinin eğitimi kadar kendi eğitim ve öğrenmesine de önem veren öğretmenlerimizle yolumuza devam ediyoruz.