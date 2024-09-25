Sasalı İlkokulu, ortaokulu ile anaokulu öğrencileri Çiğli Fen Lisesi’nde öğrenim görüyor

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

Başta tarikat ve cemaatler ile protokoller olmak üzere eğitimdeki sorunlar yumağı nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “5 yıldızlı otellerde yarışabilecek okullarımız var” dedi ancak İzmir’de iki okul aynı binada eğitim görüyor. Öğrenciler gece karanlığında okuldan çıkıyor, veliler tepkili.

Çiğli ilçesine bağlı Sasalı’da deprem nedeniyle boşaltılan Sasalı anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren Çiğli Fen Lisesi’nde eğitime başlamaları, lisedeki eğitimi altüst etti. Öğrenciler nakilden sonra öğle vakti 3’te derse girip akşam 9’da dersten çıkmaya başladı. Bu durum, teneffüs sürelerinin kısaltılmasına ve ders saatlerinin azaltılmasına yol açarken kaygılı veliler sosyal medya üzerinden paylaştıkları videolarda acil çözüm beklediklerini belirtiyor. Değişen çıkış saatleri nedeniyle kurs eğitimlerinde de sıkıntı yaşandığı aktarılıyor.

‘ACİL ADIM ATILMALI’

Sasalı İlkokulu ve ortaokulu öğrencilerine, belediyeye ait bir binanın tahsis edileceği söylendiği iddia edildi. Ancak, bu binada da yalnızca iki tuvalet ve küçük odalar bulunduğu, ayrıca oyun alanının eksik olduğu belirtiliyor.Eğitim Sen İzmir 2 No’lu şubesi ise bunu bir “oyalama taktiği” olarak değerlendirdi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli, “Sasalı İlkokulu ve ortaokulu, 2023 şubat ayında depremin ardından boşaltıldı ve Çiğli Fen Lisesi ile birlikte kullanılmaya başlandı. Öğrenciler, ilkokulda akşam 20.00’de, ortaokulda ise neredeyse saat 21.00’de derslerini bitiriyor. Bu süreçte, deprem sonrası okulun yıkılmasına karar verildi ancak 1.5 yıldır yeni okul için herhangi bir adım atılmadı. Veliler ve öğretmenler, çocukların karanlıkta eğitim görmesinin sağlıklı olmadığını ve mağduriyetin devam ettiğini vurguluyor. Eğitim koşullarının iyileştirilmesi için acil adımların atılması gerekiyor” diye konuştu.

Danyeli, “Milli eğitim müdürü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kasım ayında Cumhurbaşkanlığı’nın okulun yapımı için onay vermesi gerekiyor. Yapım kararının kapsama alındığı ve imzaya sunulacağı ifade edilirken okulun yapımı kim bilir ne kadar sürecek? ” ifadelerini kullandı.

ÇIKIŞ SAATİ SINAV SORUSU



Çiğli Fen Lisesi öğrencileri, okul binası paylaşımına sınav kağıdı ile tepki gösterdi. Sınav kağıdında en dikkat çeken soru ise “18 yaşında 21 genç ve 7 yaşında 10 çocuğun bulunduğu bir kantin sırasında birbirini ezme olasılığı yüzde kaçtır?" oldu. Öğrenciler, hazırladıkları soru kağıdında farklı yaş gruplarının alan paylaşımında doğacak sorunlara da dikkat çekerken okuldan çıktıkları saat ile eve varış saatlerini de ele aldı.