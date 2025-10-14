Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın: Satranç meslek olarak görülmeli

Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası Gürcistan’ın Batum kentinde devam ediyor. Avrupa Satranç Birliği (ECU) ve Gürcistan Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, “genel” ve “kadınlar” kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye’yi Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası’nda genel kategoride GM ( Büyükusta) Ediz Gürel, GM (Büyükusta) Mustafa Yılmaz, GM (Büyükusta) Emre Can, GM (Büyükusta) Vahap Şanal ve GM (Büyükusta) Işık Can; kadınlar kategorisinde ise WGM/ IM (Kadın Büyükusta-Uluslararası Usta) Ekaterina Atalık, WIM (Kadın Uluslararası Usta) Sıla Çağlar, WIM (Kadın Uluslararası Usta) Gülenay Aydın, WFM (Kadın FIDE ustası) Ceren Tırpan ve WFM (Kadın FIDE Ustası) Elif Zeren Yıldız temsil ediyor.

Sporcularla Batum’da buluştuk, satrancın hayatlarına neler kattığını, hedeflerini, sorunlarını konuştuk.

ABD’de Saint Louis Üniversitesi’nde yüzde 100 bursla nörobilim lisans programına eden ve psikoloji yan dal yapan Sıla Çağlar, kız sporcuların üniversite eğitimi için satrancı erkeklerden daha çok bıraktıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

‘SATRANÇ HAYATIM ÇOK AKTİF’

“Ben de bırakmak istedim ama satranca çok da emek vermiştim. Annem yurtdışındaki üniversitelere bakmaya başladı ve ABD’ye gittim. Okul her şeyi karşılıyor.

Avrupa’daki turnuvalara da gidiyorum. Satranç hayatım çok aktif kaldı. Kızların satrançla üniversite eğitimini garantileyeceklerini bilmesi lazım. Üniversiteye hazırlık için bırakmayın, satrancı yarı yolda bırakmanıza gerek yok. Türkiye’de ne yazık ki böyle bir sistem yok ama yurtdışında var.”

Emine Örnek Fen Lisesi’nde onur öğrencisi olarak eğitim hayatına devam eden Ediz Gürel, satrançla okulu bir arada devam ettirmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: “Satranç birinci planda. Meslek olarak da satranç oyuncusu olmak istiyorum. İkinci mesleğim mühendislik olabilir” dedi.

Satrancın düşünmeyi ve plan yapmayı öğrettiğini, bu spor sayesinde hayatın her alanında birkaç hamle sonrasının canlandırılabildiğini söyleyen Emre Can, “Bu sporu herkese öneriyorum, satranç bilmek hayatta büyük bir avantaj. Ben 8 yaşında başladım ama 17 yaşında bırakma durumuna geliyorsun. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Okuduğum bölümde iş bulmam için geç ve satranca devam etmek istiyorum” dedi.

‘NE DESTEK VERSEK YETMEZ’

Satranç Federasyonu Başkan Fethi Apaydın, 35 yaşındaki Büyükusta Emre Can’ın bu sözleri üzerine şunları söyledi:

“Satrancın meslek olarak görülmesi lazım. Satrançta seyirci yok, stadyumu, forma geliri yok. Emre ve Mustafa yol açmaya çalışıyor. Onların satranca verdikleri emek o kadar büyük ki ne kadar destek versek yetmez. Milli sporcular, ‘satranca devam etmeli miyiz, etmemeliyiz? sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Satrancı profesyonel hale getirmemiz gerekiyor.”

LİSANSLI SPORCU SAYISI 1 MİLYON 776 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Türkiye İş Bankası, satrancın, çocukların kolayca erişebileceği bir spor dalı olması ve yaygınlaşması, ülke genelinde popüler ve talep edilir bir spor haline gelmesi, yetenekli çocuklara ulaşılarak uluslararası alanda başarı sağlanması amaçlarıyla Aralık 2005’te Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) ana sponsorluğunu üstlendi.

Aradan geçen 20 yılda,

Lisanslı satran ç sporcu say ısı 30 binden 1 milyon 776 bin 74’e,

Satran ç antrenörü say ısı 2 binden 83 bin 710’a,

Satran ç turnuvalar ı sayısı 400’den 17 bine,

Satran ç kulüplerinin say ısı 600’den 3 bin 811’e,

Ünvanl ı sporcu sayısı 6’dan 303’e y ükseldi.

842 MADALYA

Dünya, Avrupa ve uluslararası kazanılan toplam madalya sayısı 842 oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına bakıldığında bugüne kadar toplam 45 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 46 dünya üçüncülüğü, 111 Avrupa şampiyonluğu, 106 Avrupa ikinciliği, 90 Avrupa üçüncülüğü olmak üzere 439 adet madalya elde edildi.