Yayınlanma: 20.07.2023 - 16:10

Güncelleme: 20.07.2023 - 16:10

YKS sayısal puanı kapsamında adayların matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji testlerinden aldıkları puanlara bakılıyor. YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Doktorluktan mühendisliğe yüksek puanlarla alım yapan pek çok bölüm için YKS sayısal puanları baz alınıyor. Peki, Sayısal bölümler hangileri? YKS 4 yıllık sayısal bölümler ve 2 yıllık sayısal bölümler hangileri? YKS 2023 sayısal bölüm puanları...

DÖRT YILLIK (LİSANS) SAYISAL BÖLÜMLERİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Adli Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bahçe Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Basım Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bitki Koruma Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Biyokimya Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Biyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Çevre Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Deri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Diş Hekimliği Taban Puanları (5 Yıllık) (SAY)

Ebelik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Eczacılık Taban Puanları (5 Yıllık) (SAY)

Elektrik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Endüstriyel Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)

Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Ergoterapi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Fizik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Fizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Fizik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Fotonik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Geomatik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Gerontoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Gıda Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Gıda Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Harita Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Hemşirelik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

İç Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

İmalat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

İnşaat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

İstatistik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Kimya Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Kimya Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Kimya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Maden Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Makine Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Matematik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Matematik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Mühendislik Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Odyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Orman Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Perfüzyon Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Pilotaj Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Polimer Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Su Bilimleri ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Süt Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Tarla Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Tekstil Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Tıp Taban Puanları (6 Yıllık) (SAY)

Tıp Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Tütün Eksperliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Uçak Bakım ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Uçak Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Uzay ve Uydu Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Veteriner Taban Puanları (5 Yıllık) (SAY)

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Yazılım Geliştirme Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık)(SAY)

Zootekni Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)

İKİ YILLIK SAYISAL BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü

Boya Teknolojisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deri Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Elektronörofizyoloji

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Kalıpçılık

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Gemi İnşaatı

Gemi Makineleri İşletmeciliği

Geoteknik

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Harita ve Kadastro

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İlk ve Acil Yardım

İnşaat Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İş Makineleri Operatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Madencilik Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Mekatronik

Metalurji

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Podoloji

Polimer Teknolojisi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistliği

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seramik ve Cam Tasarımı

Sondaj Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tahribatsız Muayene

Tarım Makineleri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Uçak Teknolojisi

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yaşlı Bakımı

Yat Kaptanlığı