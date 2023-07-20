Sayısal bölümler hangileri? YKS 4 yıllık sayısal bölümler ve 2 yıllık sayısal bölümler hangileri? YKS 2023 sayısal bölüm puanları...
Sayısal bölümler ile ilgili araştırmalar 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun şekilde araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversitelerin puanlarını, başarı sıralamasını ve açılan kontenjanların ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sayısal puanlarına göre hangi bölümlerin alım yaptığını ve kaç yıllık olduklarını merak ediyor. Peki, Sayısal bölümler hangileri? YKS 4 yıllık sayısal bölümler ve 2 yıllık sayısal bölümler hangileri? YKS 2023 sayısal bölüm puanları...
YKS sayısal puanı kapsamında adayların matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji testlerinden aldıkları puanlara bakılıyor. YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Doktorluktan mühendisliğe yüksek puanlarla alım yapan pek çok bölüm için YKS sayısal puanları baz alınıyor. Peki, Sayısal bölümler hangileri? YKS 4 yıllık sayısal bölümler ve 2 yıllık sayısal bölümler hangileri? YKS 2023 sayısal bölüm puanları...
DÖRT YILLIK (LİSANS) SAYISAL BÖLÜMLERİ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Adli Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bahçe Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Basım Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bitki Koruma Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Biyokimya Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Biyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Çevre Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Deri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Diş Hekimliği Taban Puanları (5 Yıllık) (SAY)
Ebelik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Eczacılık Taban Puanları (5 Yıllık) (SAY)
Elektrik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Endüstriyel Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Ergoterapi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Fizik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Fizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Fizik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Fotonik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Geomatik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Gerontoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Gıda Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Gıda Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Harita Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Hemşirelik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
İç Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
İmalat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
İnşaat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
İstatistik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Kimya Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Kimya Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Kimya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Maden Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Makine Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Matematik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Matematik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Mühendislik Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Odyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Orman Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Perfüzyon Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Pilotaj Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Polimer Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Su Bilimleri ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Süt Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Tarla Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Tekstil Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Tıp Taban Puanları (6 Yıllık) (SAY)
Tıp Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Tütün Eksperliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Uçak Bakım ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Uçak Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Uzay ve Uydu Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Veteriner Taban Puanları (5 Yıllık) (SAY)
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Yazılım Geliştirme Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık)(SAY)
Zootekni Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) (SAY)
İKİ YILLIK SAYISAL BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
Boya Teknolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deri Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletmeciliği
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Madencilik Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistliği
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seramik ve Cam Tasarımı
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Tahribatsız Muayene
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Uçak Teknolojisi
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama
Yağ Endüstrisi
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yaşlı Bakımı
Yat Kaptanlığı
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