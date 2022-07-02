Sayıştay Eleme Sınavı soruları yayımlandı mı? Sayıştay Eleme Sınavı cevap anahtarı açıklandı mı?
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı 02 Temmuz 2022 cumartesi günü gerçekleşti. Sınava giren adaylar Sayıştay Eleme Sınavı sorularını ve cevap anahtarını merak ediyor. Sayıştay Eleme Sınavı soruları yayımlandı mı? Sayıştay Eleme Sınavı cevap anahtarı açıklandı mı?
2022-Sayıştay Eleme Sınavı 2 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da tamamlandı. Saaat 10.15’te başlayan sınav 130 dakika sürdü. Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi,Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulandı.
Genel Yetenek Testi (35 soru): Adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ile sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorulardan,
Genel Kültür Testi (10 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularla ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi;
1) İktisat Testi (15 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Para-Banka-Kredi ile
ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
2) Maliye Testi (15 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi ile
ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
3) Hukuk Testi (15 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku
ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
4) Muhasebe Test (15 soru): Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan
oluştu.
SAYIŞTAY ELEME SINAVI SORULARI YAYIMLANDI MI?
02 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2022-Sayıştay Eleme) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından paylaşıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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