DGS ne zaman, saat kaçta? DGS ne kadar sürüyor? DGS günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:16

2022 Dikey Geçiş Sınavına sayılı günler kaldı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvuru yaptı. DGS ne zaman, saat kaçta? DGS ne kadar sürüyor?

2022 Dikey Geçiş Sınavı için beklenen gün geldi. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvurdu.

2022 DGS NE ZAMAN?

2022 DGS 3 Temmuz pazar günü gerçekleşecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

DGS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFÜS MÜDüRLÜKLERİ

3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü ve 3 Temmuz 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.





ADANA SARIÇAM

ADIYAMAN MERKEZ

AFYONKARAHİSAR MERKEZ

AĞRI MERKEZ

AMASYA MERKEZ

ANKARA ALTINDAĞ Z

ANKARA ÇANKAYA

ANKARA ETİMESGUT

ANKARA KEÇİÖREN G

ANKARA PURSAKLAR

ANKARA SİNCAN

ANKARA YENİMAHALLE

ANTALYA KEPEZ

ANTALYA MURATPAŞA

ARTVİN MERKEZ

BALIKESİR ALTIEYLÜL

BİLECİK MERKEZ

BİNGÖL MERKEZ

BİTLİS MERKEZ

BOLU MERKEZ

BURDUR MERKEZ

BURSA NİLÜFER

BURSA OSMANGAZİ

ÇANAKKALE MERKEZ

ÇANKIRI MERKEZ

ÇORUM MERKEZ

DİYARBAKIR BAĞLAR

DİYARBAKIR YENİŞEHİR

EDİRNE MERKEZ

ELAZIĞ MERKEZ

ERZİNCAN MERKEZ

ERZURUM PALANDÖKEN

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL

GİRESUN MERKEZ

GÜMÜŞHANE MERKEZ

HAKKARİ MERKEZ

HATAY ANTAKYA

ISPARTA MERKEZ

MERSİN YENİŞEHİR

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL FATİH

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL KARTAL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE

İSTANBUL ŞİŞLİ

İSTANBUL ÜMRANİYE A

İSTANBUL ÜSKÜDAR

İZMİR BORNOVA

İZMİR BUCA

KARS MERKEZ

KASTAMONU MERKEZ

KAYSERİ MELİKGAZİ

KIRKLARELİ MERKEZ

KIRŞEHİR MERKEZ

KOCAELİ İZMİT

KONYA SELÇUKLU

KÜTAHYA MERKEZ

MALATYA BATTALGAZİ

MANİSA YUNUSEMRE

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT

MARDİN ARTUKLU

MUĞLA MENTEŞE

MUŞ MERKEZ

NEVŞEHİR MERKEZ

NİĞDE MERKEZ Yukarı

ORDU ALTINORDU

RİZE MERKEZ

SAKARYA SERDİVAN

SAMSUN ATAKUM

SİİRT MERKEZ

SİNOP MERKEZ

SİVAS MERKEZ

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA

TOKAT MERKEZ

TRABZON ORTAHİSAR

TUNCELİ MERKEZ

ŞANLIURFA HALİLİYE

UŞAK MERKEZ

VAN İPEKYOLU

YOZGAT MERKEZ

ZONGULDAK MERKEZ

AKSARAY MERKEZ

BAYBURT MERKEZ

KARAMAN MERKEZ

KIRIKKALE YAHŞİHAN

BATMAN MERKEZ

ŞIRNAK MERKEZ

BARTIN MERKEZ

ARDAHAN MERKEZ

IĞDIR MERKEZ

YALOVA MERKEZ

KARABÜK MERKEZ

KİLİS MERKEZ

OSMANİYE MERKEZ

DÜZCE MERKEZ