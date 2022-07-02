DGS ne zaman, saat kaçta? DGS ne kadar sürüyor? DGS günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

2022 Dikey Geçiş Sınavına sayılı günler kaldı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvuru yaptı. DGS ne zaman, saat kaçta? DGS ne kadar sürüyor?

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:16
DGS ne zaman, saat kaçta? DGS ne kadar sürüyor? DGS günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
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2022 Dikey Geçiş Sınavına sayılı günler kaldı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvuru yaptı. DGS ne zaman, saat kaçta? DGS ne kadar sürüyor?

2022 Dikey Geçiş Sınavı için beklenen gün geldi. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci  DGS'ye başvurdu. 

2022 DGS NE ZAMAN? 

2022 DGS 3 Temmuz pazar günü gerçekleşecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. 

2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

DGS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFÜS MÜDüRLÜKLERİ

3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü ve 3 Temmuz 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya  fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.


ADANA SARIÇAM 

ADIYAMAN MERKEZ

AFYONKARAHİSAR MERKEZ

AĞRI MERKEZ 

AMASYA MERKEZ 

ANKARA ALTINDAĞ Z

ANKARA ÇANKAYA 

ANKARA ETİMESGUT 

ANKARA KEÇİÖREN G

ANKARA PURSAKLAR

ANKARA SİNCAN

ANKARA YENİMAHALLE 

ANTALYA KEPEZ 

ANTALYA MURATPAŞA 

ARTVİN MERKEZ 

BALIKESİR ALTIEYLÜL 

BİLECİK MERKEZ

BİNGÖL MERKEZ 

BİTLİS MERKEZ 

BOLU MERKEZ 

BURDUR MERKEZ 

BURSA NİLÜFER

BURSA OSMANGAZİ 

ÇANAKKALE MERKEZ 

ÇANKIRI MERKEZ 

ÇORUM MERKEZ 

DİYARBAKIR BAĞLAR 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR 

EDİRNE MERKEZ

ELAZIĞ MERKEZ 

ERZİNCAN MERKEZ

ERZURUM PALANDÖKEN 

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL

GİRESUN MERKEZ 

GÜMÜŞHANE MERKEZ

HAKKARİ MERKEZ

HATAY ANTAKYA 

ISPARTA MERKEZ 

MERSİN YENİŞEHİR 

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL FATİH 

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL KARTAL 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 

İSTANBUL ŞİŞLİ 

İSTANBUL ÜMRANİYE A

İSTANBUL ÜSKÜDAR 

İZMİR BORNOVA 

İZMİR BUCA

KARS MERKEZ

KASTAMONU MERKEZ 

KAYSERİ MELİKGAZİ 

KIRKLARELİ MERKEZ 

KIRŞEHİR MERKEZ 

KOCAELİ İZMİT 

KONYA SELÇUKLU 

KÜTAHYA MERKEZ 

MALATYA BATTALGAZİ 

MANİSA YUNUSEMRE 

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT

MARDİN ARTUKLU 

MUĞLA MENTEŞE 

MUŞ MERKEZ

NEVŞEHİR MERKEZ 

NİĞDE MERKEZ Yukarı 

ORDU ALTINORDU 

RİZE MERKEZ 

SAKARYA SERDİVAN 

SAMSUN ATAKUM

SİİRT MERKEZ 

SİNOP MERKEZ 

SİVAS MERKEZ

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 

TOKAT MERKEZ 

TRABZON ORTAHİSAR 

TUNCELİ MERKEZ

ŞANLIURFA HALİLİYE 

UŞAK MERKEZ 

VAN İPEKYOLU 

YOZGAT MERKEZ 

ZONGULDAK MERKEZ

AKSARAY MERKEZ 

BAYBURT MERKEZ 

KARAMAN MERKEZ

KIRIKKALE YAHŞİHAN 

BATMAN MERKEZ

ŞIRNAK MERKEZ 

BARTIN MERKEZ 

ARDAHAN MERKEZ 

IĞDIR MERKEZ 

YALOVA MERKEZ 

KARABÜK MERKEZ 

KİLİS MERKEZ 

OSMANİYE MERKEZ 

DÜZCE MERKEZ 


DGS Dikey Geçiş Sınavına
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