DGS ne zaman, saat kaçta? DGS ne kadar sürüyor? DGS günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
2022 Dikey Geçiş Sınavına sayılı günler kaldı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvuru yaptı. DGS ne zaman, saat kaçta? DGS ne kadar sürüyor?
2022 Dikey Geçiş Sınavına sayılı günler kaldı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvuru yaptı. DGS ne zaman, saat kaçta? DGS ne kadar sürüyor?
2022 Dikey Geçiş Sınavı için beklenen gün geldi. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvurdu.
2022 DGS NE ZAMAN?
2022 DGS 3 Temmuz pazar günü gerçekleşecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.
2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.
DGS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFÜS MÜDüRLÜKLERİ
3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü ve 3 Temmuz 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
ADANA SARIÇAM
ADIYAMAN MERKEZ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ
AĞRI MERKEZ
AMASYA MERKEZ
ANKARA ALTINDAĞ Z
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA KEÇİÖREN G
ANKARA PURSAKLAR
ANKARA SİNCAN
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA KEPEZ
ANTALYA MURATPAŞA
ARTVİN MERKEZ
BALIKESİR ALTIEYLÜL
BİLECİK MERKEZ
BİNGÖL MERKEZ
BİTLİS MERKEZ
BOLU MERKEZ
BURDUR MERKEZ
BURSA NİLÜFER
BURSA OSMANGAZİ
ÇANAKKALE MERKEZ
ÇANKIRI MERKEZ
ÇORUM MERKEZ
DİYARBAKIR BAĞLAR
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
EDİRNE MERKEZ
ELAZIĞ MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ
ERZURUM PALANDÖKEN
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL
GİRESUN MERKEZ
GÜMÜŞHANE MERKEZ
HAKKARİ MERKEZ
HATAY ANTAKYA
ISPARTA MERKEZ
MERSİN YENİŞEHİR
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL KARTAL
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL ŞİŞLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE A
İSTANBUL ÜSKÜDAR
İZMİR BORNOVA
İZMİR BUCA
KARS MERKEZ
KASTAMONU MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KIRKLARELİ MERKEZ
KIRŞEHİR MERKEZ
KOCAELİ İZMİT
KONYA SELÇUKLU
KÜTAHYA MERKEZ
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
MARDİN ARTUKLU
MUĞLA MENTEŞE
MUŞ MERKEZ
NEVŞEHİR MERKEZ
NİĞDE MERKEZ Yukarı
ORDU ALTINORDU
RİZE MERKEZ
SAKARYA SERDİVAN
SAMSUN ATAKUM
SİİRT MERKEZ
SİNOP MERKEZ
SİVAS MERKEZ
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TOKAT MERKEZ
TRABZON ORTAHİSAR
TUNCELİ MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
UŞAK MERKEZ
VAN İPEKYOLU
YOZGAT MERKEZ
ZONGULDAK MERKEZ
AKSARAY MERKEZ
BAYBURT MERKEZ
KARAMAN MERKEZ
KIRIKKALE YAHŞİHAN
BATMAN MERKEZ
ŞIRNAK MERKEZ
BARTIN MERKEZ
ARDAHAN MERKEZ
IĞDIR MERKEZ
YALOVA MERKEZ
KARABÜK MERKEZ
KİLİS MERKEZ
OSMANİYE MERKEZ
DÜZCE MERKEZ
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