DGS giriş yerleri açıklandı mı? DGS giriş belgesi nasıl alınır? DGS ne zaman?

24 Haziran 2022 Cuma, 10:34

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Temmuz'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına girecek kişiler DGS'nin ayrıntıları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. DGS sınav belgeleri erişime açıldı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu?

DGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022-DGS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.