DGS giriş yerleri açıklandı mı? DGS giriş belgesi nasıl alınır? DGS ne zaman?
2022 Dikey Geçiş Sınavına sayılı günler kaldı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS'ye başvuru yapacak. Peki, DGS giriş yerleri açıklandı mı? DGS giriş belgesi nasıl alınır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Temmuz'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına girecek kişiler DGS'nin ayrıntıları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. DGS sınav belgeleri erişime açıldı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu?
DGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022-DGS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin oy oranında sert düşüş!
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Erdoğan'dan gazetelere ilan
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'