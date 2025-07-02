Şehit kızı başarıya ulaştı: ‘Babam beni uzaklardan izliyor’

Başkent Üniversitesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı mezuniyet törenleri, bu yıl duygusal bir anıya sahne oldu. 4 bine yakın öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı Başkent Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Bölümü’nü birincilikle tamamlayan Şevval Kabukçu, yalnızca akademik başarısıyla değil, kalplere dokunan hikâyesiyle de geceye damga vurdu.

‘BABAM BENİ GURURLA İZLİYOR’

2015 yılında Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Kabukçu’nun kızı Şevval Kabukçu, “Babam beni gururla uzaklardan izliyor” dedi. Kabukçu, babasına ithafen yaptığı konuşmada, “Her birimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ kelamına yakışır hekimler olacağımıza, işimizi en iyi şekilde ifa ederek etiğe uygun davranacağımıza ilişkin sonsuz bir inanç duyuyorum” dedi.

‘KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ’

Genç diş hekimi, sadece birincilikle mezun olmakla kalmadı, aynı zamanda bir milletin şehitlerine duyduğu vefayı ve bir evladın babasına duyduğu sonsuz sevgiyi de temsil etti. Başkent Üniversitesi yönetimi, “Şevval Kabukçu’nun başarı öyküsü, azmin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin en anlamlı örneklerinden biridir. Kendisiyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.