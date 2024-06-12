Seminer yerleri belli oldu mu? Öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre öğretmenler 20-28 Haziran’daki mesleki çalışma programlarına bulundukları illerden katılabilecekleri belirtilmişti. Peki, Seminer yerleri belli oldu mu? Öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak?
Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Peki, Seminer yerleri belli oldu mu? Öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak?
SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak. Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin ardından 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak.
Seminer yerlerinin 17 Haziran itibariyle açıklanması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- 'Yürüyen ağaç' yılın ağacı seçildi
- İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi kabul edildi
- Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' açıldı
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı