Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:30

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:30

Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Peki, Seminer yerleri belli oldu mu? Öğretmen seminer yerleri ne zaman açıklanacak?

SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak. Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin ardından 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak.

Seminer yerlerinin 17 Haziran itibariyle açıklanması bekleniyor.