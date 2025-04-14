Sendikalardan ortak ses: Eğitim kurumları iktidarın arka bahçesi değildir

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:37

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:40

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme” sonuçlarını açıklaması üzerine proje okullarında başlayan protestolar tüm yurda yayıldı. Sinop Fen Lisesi öğrencileri protestolarına sabah okula girerken Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyarak başladılar. Öğrenciler ayrıca kendi aralarında hazırladıkları bir bildiriyi Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’in Fen Lisesinde düzenlediği protestoda okudular.

Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının Sinop Fen Lisesi’nde ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasına arkadaşları ile hazırladıkları bildiri ile katılan öğrenci S.T., Sessiz kalmak ihanet olurdu diyerek okuduğu bildiride “Biz öğretmenimize baktığımızda sadece sınıfta ders anlatan bir figür değil, geleceği şekillendiren bir okul umudu yeşerten bir yürek ve bilimi bize sevdiren bir yol gösterici görüyoruz. Onların yıllardır verdiği emek, okulun duvarlarında yankı bulan bir hafızadır. Bugün alınan bir kararla bu hafızayı silmek acımasız bir karardır. Bu hafızayı yok saymak, bir okulun kimliğini ve ruhunu yok saymaktır. Bu kararın kara gölgesi üzerimize düşmüşken sessiz kalmak kendimize ihanet olurdu” dedi.

SENDİKALARDAN ORTAK PROTESTO

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamasını protesto için Sinop Fen Lisesi’nde toplanan Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyelerine Sinop’ta bulunan çok sayıda demokratik kitle örgütünden ve siyasi partilerden destek geldi. Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin de destek verdikleri protestoda konuşan Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Başkanları MEB’i uygulamadan derhal vazgeçmeye çağırdılar.

Eğitim-Sen adına konuşan Musa Uzun “Proje okullarına yapılan atamalarda süreç; somut, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmamakta; tamamen siyasi ve idari takdirle şekillenmektedir. Yandaş sendikalara mensup olanlara sağlanan ayrıcalıklar ve hakkaniyetsizlik, öğretmen atamalarını ve eğitim yöneticiliği görevlendirmelerini proje okullarına yönelik açık bir siyasi kadrolaşma aracına dönüştürmüştür. 2025 yılı atamaları da bu tabloyu değiştirmemiştir. Yüzlerce nitelikli ve deneyimli öğretmen ve eğitim yöneticisi hak ettikleri halde ‘Bakanlık takdiri’ sonucunda proje okullarına atanmamıştır.

Bu durum, sadece kişisel mağduriyetler yaratmakla kalmamakta; aynı zamanda eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirme süreçlerinin şeffaf, denetlenebilir ve liyakat esaslı hale getirilmesi, kamusal eğitimin geleceği açısından hayati önemdedir. Eğitim kurumlarını, siyasal iktidarın arka bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen atama politikalarından derhal vazgeçilmelidir” dedi.

‘CUMHURİYET’İN EĞİTİM ANLAYIŞININ TASFİYESİ’

Eğitim – İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu ise konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 2014 deki “Mevzuatlar bize engel oluyor. Ama biz siyasi iradeyle hareket ediyoruz. Mevzuatlara rağmen bildiğimizi yapacağız.” Şeklindeki sözünü anımsatarak “Dediklerini de yaptılar. Bugün öğretmenler kıyıma uğruyor, sürgün ediliyor. Okulların yıllardır oluşan iklimi darmadağın ediliyor. Öğrencilerin sınava aylar kala alıştığı öğretmenlerinden koparılması, eğitimde istikrarı yok ediyor. Bu bir proje değil, bir tasfiye operasyonudur. Eğitim-İş olarak bir kez daha altını çiziyoruz: ‘Proje okulu’ adı altında yürütülen bu uygulama, bir okul geliştirme projesi değil; siyasi iktidarın kendi memurunu, kendi neslini ve kendi toplumunu yaratma projesidir. Bu sadece bir personel değişimi değil; bir hafızanın, bir kültürün, birikimin ve Cumhuriyet’in eğitim anlayışının sistemli biçimde tasfiyesidir” ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi S.T. ve arkadaşlarının hazırladığı bildirge