Sendikaların gelişim raporlarını doldurmama kararına mahkeme engeli: 'Bakan sendikalara saldırıyor'

Eğitim sendikaları MEB'in başlattığı "Öğrenci Gelişim Raporu" uygulamasını angarya olarak gördükleri gerekçesiyle doldurmama kararı aldı. Mahkeme sendikaların "rapor doldurmama" kararını hukuksuz bularak iptal etti.

Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen karara ilişkin tepki göstermek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Ankara Kızılay'daki Mülkiyeliler Birliğinde gerçekleşen açıklamada Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuştu.

'ÖĞRETMENİN SESİNE KULAK VERİN'

Okullarda artan angarya görevler ve MEB'in uygulamalarına eğitim emekçilerinin tepki gösterdiğini açıklayan Güneş hakların yasalardan önce geldiğini söyledi ve yasaların haklarına göre düzenlenmesini istedi. Gelişim raporlarını doldurmayacaklarını ifade eden Güneş, "Öğretmen odalarında bu angarya karar tepki çekmiş durumda. Bunu yargıya taşıyacağınıza eğitim emekçilerinin sesine kulak verin" çağrısında bulundu.

'ÜZERİNDE ADALET YAZAN KAPIDAN HUKUK ÇIKMIYOR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Eğitime hak temelli yaklaşmayan Bakan sendikalara da saldırma cüretini gösteriyor" ifadeleriyle seslenen Özbay, mahkemenin iptal kararına ilişkin, "Üzerinde adalet yazan kapıdan hukuk çıkmıyor. Bir mahkemenin sendikanın meşru kararını iptal etmesi kararı bir hukuk garabetidir. Onlar tarihe hakları gasp edenler olarak geçecek, biz direnenler ve hakkını alanlar olarak geçeceğiz" diye konuştu.

'ÖĞRETMEN ZATEN DEĞERLENDİRME YAPIYOR'

Öğrenci gelişim raporlarının doldurulmasındaki iş yüküne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbay, "40-50 kişilik sınıflarda çalışan öğretmenlerden gelişim raporu doldurulması isteniyor. Öğretmen zaten öğrencisinin değerlendirmesini yapıyor. 8-9 sayfa tek bir öğrenci için rapor. Her bir öğrenci için tek bir başlığı yalnızca okusanız geçen süre 14 dakika. 30 kişilik bir sınıfta 15 saati bulan bir süre. Bizim öğretmenlerimiz altıdan fazla sınıfa giriyorlar. Bugün böyle bir eylem kararının iptaline sessiz kalırsanız yarın birçok eylem kararının mahkeme kararıyla ortadan kaldırıldığını göreceğiz. Sendikal haklarımızın gasp edilmesine seyirci kalmayacağız" dedi.