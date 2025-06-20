Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. Sınav öncesi, sınav esnasında ve sonrasında sınav görevlileri bir takım sorumlulukları yerine getirir. Peki, Sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatar? 2025 YKS nasıl sınav görevlisi olunur?
YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli olan personellere ocak-haziran tarhilerinde geçerli olan ödeme tutarları şöyle:
- Bina Yöneticisi 1.384
- Bina Sınav Sorumlusu 1.720
- Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521
- Salon Başkanı 1.338
- Gözetmen 1.223
- Yedek Gözetmen 1.070
SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?
Sınavlarda görevli olan personellerin ödemeleri, sınav kurallarına göre sınavdan bir hafta sonra hesaplarına geçmeye başlar. Sınav paraları memur maaşı katsayısına göre şekillenir. Bu nedenle Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretleri de değişecek.
SINAVLARDA NASIL GÖREVLİ OLUNUR?
Sınavlarda görevli olmak isteyen personeller https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresi üzerinden görevli olmak için başvuru yapabilir.