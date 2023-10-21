Sınav odaklı sistemde yaş düşüyor
Eğitimci Özgür Bozdoğan, “5. sınıflara da ortak sınavların getirilmesiyle ortaokulla birlikte başlayan bir sınav odaklı eğitimin sisteminin hedeflendiğini anlıyoruz. Önceden sadece 8. ve 12. sınıfların maruz kaldığı sınav kaygısının, bütün sınıfların üzerinde yaşanacağı bir sürece girmiş oluyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde 6. ve 9. sınıflarda ortak sınav yapılmasına karar verdi. Bu kararın ardından da ortak sınavlara ilişkin soru dağılım çizelgelerini ve örnek soruları yayımladı. Bakanlık, önceki gün 5. sınıfların ortak 1. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik örnek soruları paylaştı. Örnek sorular Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilimler ile İngilizce derslerini kapsıyor.
Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, “5. sınıflara da ortak sınavların getirilmesiyle ortaokulla birlikte başlayan bir sınav odaklı eğitimin sisteminin hedeflendiğini anlıyoruz. Önceden sadece 8. ve 12. sınıfların maruz kaldığı sınav kaygısının, bütün sınıfların üzerinde yaşanacağı bir sürece girmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.
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