Sınıf tekrarı geri geldi! Eğitimciler yeni yönetmelik için ‘Tehditle sorunları çözemezsiniz’ yorumunu yaptı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2023 - 04:00

Türkiye’de milyonlarca öğrenci için ders zili 11 Eylül’de çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların açılmasına 2 gün kala Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Lisede sınıf geçme kurallarının da değiştirildiği yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 50 ortalama ile liselerde sınıf geçme uygulaması son buldu. Buna göre alt sınıf dahil 6’dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacak.

AÇIK LİSE DE ZORLAŞTI

Özürsüz olarak 10 gün, toplamda ise 30 gün devamsızlık yapan öğrenciler ise not ortalamalarına bakılmaksızın başarısız sayılarak sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacak. Öte yandan değişiklikle istisnai durumlar haricinde kimsenin açık liseye geçişine izin verilmeyecek. Değişikliğe tepki gösteren Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “Teşhis ve tedavi doğru olursa iyileştirme sağlanır. Neden açık liseye gidiliyor buna odaklanılmalı. Sınav merkezli sistemin içerisinde ailesinin ekonomik durumunun yeterli olmaması nedeniyle çocuklar başarısız oluyor ve okuldan ayrılıp çalışmak zorunda kalıyor” dedi.

Eğitiminin önündeki dezavantajlar kaldırılmadan sınıfta kalmayı getirmenin ileride daha büyük sıkıntıya neden olacağının altını çizen Özbay, “Tehditle eğitimdeki sorunları çözemezsiniz” ifadesini kullandı.

Özbay, planlama yapılmadan kararların son dakika alındığına da dikkat çekerek “Bir veli ‘Açık öğretime geçeceğiz diye dershane ile tam gün için anlaşma yaptık. Parasını peşin ödedik. Böyle son anda değişiklik yapılır mı?’ şikâyetinde bulundu. Son anda, planlama yapılmadan, eğitimcilerle konuşulmadan değişiklik yapılmaz” diye konuştu.

‘ÖZELE YÖNLENDİRİYOR’

Eğitimci Özgür Bozdoğan ise “Sorunu üreten nedenlerin üzerine değil, sorunun sonuçları üzerine odaklanarak yapılan değişiklikler, başka sorunlara da kapı aralıyor. Veliler, çocuklarının sınava daha iyi hazırlanmaları için özel okullara yönelecek” dedi.

