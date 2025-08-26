Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, Türkiye genelinde ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ile velileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) şube belirleme kura sonuçlarına odaklandı. Peki, Sınıflar ne zaman belli olacak? 2025 – 2026 MEB 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman?



MEB 2025-2026 SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Geçtiğimiz yıl (2024-2025 eğitim öğretim yılında) kura çekimi 28-30 Ağustos tarihlerinde yapılmış ve sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden velilere duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Kura çekimi, MEB’in e-Okul yönetim bilgi sistemi üzerinden tamamen otomatik ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Bu sistem, okul idarecilerinin veya öğretmenlerin sürece manuel müdahalesini engelleyerek adil bir dağılım sağlıyor.



SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

,

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, 1. ve 5. sınıf şube belirleme sonuçlarının e-Okul sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Veliler, e-Okul platformuna giriş yaparak çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Sonuçların açıklanma tarihi, okulların açılışına yakın bir dönemde olduğu için velilerin ve öğrencilerin bu süreci yakından takip etmesi önem taşıyor. MEB’in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi, sonuçların duyurulacağı ana platformlar olacak.