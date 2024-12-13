Sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?

Sömestr tatili tarihi, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?

Sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:44

2024-2025 yılı sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı, yoğun ders temposundan bunalan ve tatil için gün sayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.


Etiketler: #sömestr #yarıyıl tatili #ara tatil #ne zaman

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor: 2026 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Muhtemel rakipler kimler?

A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor: 2026 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Muhtemel rakipler kimler?
AFAD 1000 personel alımı ne zaman? AFAD 1000 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

AFAD 1000 personel alımı ne zaman? AFAD 1000 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nasıl kutlanılır?

Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nasıl kutlanılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler