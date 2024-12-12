İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye nedir?

Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerine dair araştırmalar başladı. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye nedir?

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye nedir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:31

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye nedir?

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı, 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.


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