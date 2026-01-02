15 tatil ya da bir diğer adıyla sömestr tatili 2026 yılına girilmesiyle birlikte öğrenciler ve velilerin radarına girdi. Peki, Sömestr tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, karneler ne zaman verilecek?

SÖMESTR 2026 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi ile birlikte tatil günleri ve haftaları belli oldu. Okullarda ilk dönemin sona ermesine çok az bir süre kaldı. Okullarda 1. dönem karneleri 16 Ocak Cuma günü verilecek. Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2026 yılı okul takviminde en dikkat çekici detaylardan biri de ikinci ara tatilin zamanlaması oldu. MEB takvimine göre 16-20 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak olan ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı (20-22 Mart) ile birleşiyor.