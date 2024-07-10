Son Dakika... İkinci öğretimler kapatıldı

Son dakika haberi.. Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 12:19
Son Dakika... İkinci öğretimler kapatıldı
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YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.

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