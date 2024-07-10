Son Dakika... İkinci öğretimler kapatıldı
Son dakika haberi.. Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı.
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
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