YÖK, pasif öğrencilerin kaydını sildi

YÖK, açık öğretim programlarında kayıtlı 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silindiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:00
YÖK, pasif öğrencilerin kaydını sildi
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, açık öğretimde kayıtlı öğrenci sayısı 2021-2022'den 2022-2023'e 1.6 milyondan fazla düştü.

YÖK'ten yapılan açıklamada dönem ve üstü pasif öğrencilerin kayıtlarının silinmesiyle gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Öğrenciler, 5.5 yıldan fazla süredir aynı bölüme kayıtlı olmalarına rağmen sınavlara girmemiş ve kayıt yenilememişler. 

Kaydı silinen öğrencilerin %50'sinin ise 8 yıldan fazla süredir kayıtlı olduğu görülüyor. 4 dönem ve üstü pasif öğrencilerin kayıtlarının silinmesi. Etkilenen Öğrenci Sayısı: 1 milyon 856 bin 750 öğrenci.


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