Kılıçdaroğlu'ndan LGS'ye giren öğrencilere: 'Sizlere iyi bir gelecek sunmak için…'
1 milyon 236 bin öğrenci bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, LGS'ye giren öğrencilere seslenerek, "Tüm mücadelemiz; ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için…" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "LGS 2022’de ter döken bu ülkenin güzel evlatları, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyor, gözlerinizden öpüyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında, "Tüm mücadelemiz; ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için…" ifadelerine yer verdi.
#LGS2022’de ter döken bu ülkenin güzel evlatları, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyor, gözlerinizden öpüyorum. Tüm mücadelemiz; ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 5, 2022
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