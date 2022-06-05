Kılıçdaroğlu'ndan LGS'ye giren öğrencilere: 'Sizlere iyi bir gelecek sunmak için…'

05 Haziran 2022 Pazar, 13:28

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan LGS'ye giren öğrencilere seslendi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "LGS 2022’de ter döken bu ülkenin güzel evlatları, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyor, gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında, "Tüm mücadelemiz; ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için…" ifadelerine yer verdi.