Son Dakika: Mahmut Özer'den LGS sonuç tarihine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk değerlendirmelerin bittiğini belirten Özer, sınav sonucunun açıklanacağı tarihi duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.
Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınavla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sınav sonuçlarının belirlenen tarihte açıklanacağını belirtti.
Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.
ATAMA İÇİN TARİH VERDİ
Öte yandan Özer, öğretmen atamaları için ise, "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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