Son dakika: MEB, 'yüz yüze eğitim' takvimini duyurdu
Son dakika haberi.. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların kapanacağı tarihi yayımladığı takvim ile duyurdu.
Pandemi sonrası MEB, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı. MEB, 15-19 Kasım tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verileceğini duyurdu.
İşte MEB'in yayımladığı 'yüz yüze eğitim' takvimi:
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Birinci ara Tatil: 15-19 Kasım 2021
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak
17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.
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