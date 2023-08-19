Son dakika... YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 21:08

Güncelleme: 19.08.2023 - 21:52

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri yapan ve üniversite hayali kuran adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. YKS yerleştirme sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtların ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabileceği ifade edildi.

ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir."

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA GEDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

KONTENJAN DOLULUK ORANI YÜZDE 99,8

Yüksek Öğretim Kurulu (YKS) ise, bu yılki başvuruların geçen yıla oranla %9’a yakın bir artış kaydettiğini duyurdu.

YÖK'ün açıklaması şöyle:

*Bu yıl 3 milyon 527 bin 443 aday başvuru yapmıştır.

*Şubat ayında meydana gelen ve yalnızca yaşandığı 11 ili değil tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremler, adaylarımızın üniversiteye giriş sürecinde de olumsuz yansımaları ile kendini hissettirmiştir. Bildiğiniz gibi ilk defa bu sene, depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerimiz için, yaşadığı ildeki üniversitelerin mevcut kontenjanlarına ek %25 oranında kontenjan tanımladık. Benzer şekilde, depremzede öğrencilerimiz için vakıf üniversitelerinin programlarında da 1’er kontenjan ayrılması kararlaştırdık. Böylece depremzede öğrencilerimize toplamda 24 bin 677 ek kontenjan ayırdık.

*Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımıza yönelik, devlet yükseköğretim kurumlarımızda, yaklaşık 21 bin ek kontenjan ayırdık. Bu kontenjanlar, kadınların eğitim ve kariyer olanaklarına erişimlerini artırırken, toplumsal katılımlarını güçlendirmeye de katkılar sunacaktır. Şehit ve gazi yakınlarımız için bu yıl ilk defa vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kontenjan ayırdık.

*Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjan 2022 yılında 867.224 iken 2023 yılında 923.411 olmuştur. 2022 yılında açıköğretim hariç toplam yerleşen sayısı 850.631 iken bu sayı 2023 yılında 898.024 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47.393 kişi artmıştır.

*2021 yılında boş kontenjanlar 169 bin iken, 2022 yılında 17 bin, 2023 yılında ise (8.828’i depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını için ayrılan kontenjanlar olmak üzere) toplam 25 bin olarak gerçekleşmiştir. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, geçen sene de olduğu gibi kontenjanlarımızın bu yıl da neredeyse tamamının dolmuş olması sevindiricidir. 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı %99,8 olarak gerçekleşmiştir.