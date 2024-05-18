Soru bankasındaki bir soruda 'Türkiyeli' ifadesi kullanan yazarın işine son verildi
Üniversiteye hazırlık kitapları hazırlayan Çap Yayınları, bir soruda 'Türkiyeli' ifadesini kullanan çalışanının işine son verildiğini açıkladı.
1990’lardaki sanatçı ve sporcuları anlatırken 'Türk' kelimesi kullanmak yerine 'Türkiyeli' kelimesini kullanan soruya yurttaşlar X (Twitter) hesaplarından tepki göstermişti.
Tepkilerin ardından Çap Yayınları’nın resmi Instagram hesabından soruyu hazırlayan yazarın işine son verildiği açıklandı.
"MANEVİ HASSASİYETİ BULUNAN BİR KONU..."
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sosyal medyada paylaşılan soru manevi hassasiyeti bulunan bir konuyla ilgili yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Bu konuda Çap Yayınları olarak da hassasiyetimizi belirterek ilgili yazarın iş akdine son verilmiştir.”
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
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