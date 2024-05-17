Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü, takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:48
Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilk resmi golünü atan eski futbolcumuz ve Divan Kurulu üyemiz Osman Türk’ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Eski futbolcumuza Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Açıklamada, Türk'ün ilk olarak 1966 yılında kırmızı-beyaz Trabzonspor'da, daha sonra ise 2 Ağustos 1967'de kurulan kulüpte 6 sezon boyunca forma giydiği kaydedildi.

Osman Türk için yarın İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.


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