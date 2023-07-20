Yayınlanma: 20.07.2023 - 16:18

Güncelleme: 20.07.2023 - 16:18

YKS sözel puanı kapsamında adayların türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinden aldıkları puanlara bakılıyor. YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Doktorluktan mühendisliğe yüksek puanlarla alım yapan pek çok bölüm için YKS sözel puanları baz alınıyor. Peki, TS puanıyla alan sözel bölümler hangileri? YKS 4 yıllık sözel bölümler ve 2 yıllık sözel bölümler hangileri? YKS 2023 sözel bölüm puanları...

SÖZEL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN DÖRT YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Okul Önce Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Sanat Tarihi

Tarih

Türk Dili ve Edebiyati

İslami İlimler

Coğrafya

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Sinema ve Televizyon

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlahiyat

Gazetecilik

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Rekreasyon Yönetimi

İletişim ve Tasarımı

Basın ve Yayın

Film Tasarımı ve Yönetimi

Yeni Medya ve İletişim

El Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel Sanatlar

Halkbilimi

Sümeroloji

Coğrafya Öğretmenliği

Fotoğraf

Çizgi Film ve Animasyon

Film Tasarımı ve Yönetimi

Medya ve İletişim

İletişim Bilimleri

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

SÖZEL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN İKİ YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler