Sözel bölümler hangileri? YKS 4 yıllık Sözel bölümler ve 2 yıllık sözel bölümler hangileri? YKS 2023 Sözel bölüm puanları...
TS puanıyla alan sözel bölümler ile ilgili araştırmalar 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun şekilde araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversitelerin puanlarını, başarı sıralamasını ve açılan kontenjanların ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sözel puanlarına göre hangi bölümlerin alım yaptığını ve kaç yıllık olduklarını merak ediyor. Peki, TS puanıyla alan sözel bölümler hangileri? YKS 4 yıllık sözel bölümler ve 2 yıllık sözel bölümler hangileri? YKS 2023 sözel bölüm puanları...
YKS sözel puanı kapsamında adayların türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinden aldıkları puanlara bakılıyor. YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Doktorluktan mühendisliğe yüksek puanlarla alım yapan pek çok bölüm için YKS sözel puanları baz alınıyor. Peki, TS puanıyla alan sözel bölümler hangileri? YKS 4 yıllık sözel bölümler ve 2 yıllık sözel bölümler hangileri? YKS 2023 sözel bölüm puanları...
SÖZEL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN DÖRT YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
Okul Önce Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyati
İslami İlimler
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Sinema ve Televizyon
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İlahiyat
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklamcılık
Rekreasyon Yönetimi
İletişim ve Tasarımı
Basın ve Yayın
Film Tasarımı ve Yönetimi
Yeni Medya ve İletişim
El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel Sanatlar
Halkbilimi
Sümeroloji
Coğrafya Öğretmenliği
Fotoğraf
Çizgi Film ve Animasyon
Film Tasarımı ve Yönetimi
Medya ve İletişim
İletişim Bilimleri
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetmenliği
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
SÖZEL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN İKİ YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği (2 Yıllık)
Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler
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