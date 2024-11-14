Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?

Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:53

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:43

Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri belli oldu.

Kılavuz doğrultusunda sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 16.00’da sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kurum tercih başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.