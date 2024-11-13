MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2025 yılında yapılacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları nasıl yapılır?
2025 MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları nasıl yapılır?
2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu. Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek
2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
MSÜ sınavı başvuruları 2 Ocak tarihinde başvuruların açılmasıyla birlikte ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılacak.
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