Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:43

Güncelleme: 13.10.2024 - 11:43

20 bin öğretmen ataması başvuruları 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı. Peki, Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Öğretmen mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alındı. 1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı.

Ancak henüz 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.

Atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getiren Bakan Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ancak sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.