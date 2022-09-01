Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl öğrenilir?
Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl öğrenilir?
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler MEB'e çevrildi. 27-31 Ağustos'ta tamamlanan öğretmen atama tercihlerinin ardından adaylar merakla atama sonuçlarını bekliyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.
Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.
Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.
En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, tercih sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
İlgili Haberler
- 2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti ne kadar?
- KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022-KPSS Ön Lisans geç başvuru ne zaman başlıyor?
- 2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? 2022 EUS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar?
-
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı