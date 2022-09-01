Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl öğrenilir?

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:19

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler MEB'e çevrildi. 27-31 Ağustos'ta tamamlanan öğretmen atama tercihlerinin ardından adaylar merakla atama sonuçlarını bekliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.