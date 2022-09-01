2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? 2022 EUS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar?

01 Eylül 2022 Perşembe, 11:49

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi.

2022-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve 2022-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Eczacılık), 16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 EUS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve 2022-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Eczacılık) başvuruları, 31 Ağustos – 07 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022 EUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ücreti 310 TL'dir.

2022 Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuru ücreti 310 TL'dir.



